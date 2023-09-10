إعادة تشكيل لجنة مراجعة الجمعيات.. وجدول زمني لقانون جديد

علمت "الغد" من مصادر موثوقة، بصدور قرار رسمي من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بإعادة تشكيل لجنة مراجعة قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، لتضم خبراء وأطرافا جددا فيها، لاستكمال مناقشات ومراجعة القانون، وفق جدول زمني واضح يسعى لإقرار مشروع جديد له، لعرضه على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب في تشرين الأول (أكتوبر).



وأقرت إعادة تشكيل اللجنة في 21 الشهر الماضي برئاسة أمين عام سجل الجمعيات بالوزارة طه المغاريز، وضمت ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والاتحادين: النسائي العام، والجمعيات الخيرية، وديوان الرأي والتشريع، وممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والبيئة، ومديرية الجمعيات بوزارة التنمية، وضمت على مستوى الخبراء 8 أعضاء من منظمات مجتمع مدني.



وعقدت لجنة المراجعة حتى الآن اجتماعين، وستعقد اجتماعها الثالث خلال الأسبوع الحالي، كما جرى التوافق أوليا على عقد "خلوة" في منطقة البحر الميت، تجمع اللجنة مع أعضاء بمجلسي الأعيان والنواب، للتباحث في أهمية الإسراع بإقرار مسودة القانون الجديد مع حسم أبرز القضايا المقترحة التي استندت فيها اللجنة الجديدة على أعمال اللجنة السابقة.



وكانت عدة لجان سابقة، شكّلت منذ العام 2014 لمراجعة القانون، لكن اللجنة قبل الأخيرة تشكلت في آذار (مارس) 2021 في عهد وزير التنمية السابق أيمن المفلح، بينما قررت بني مصطفى في اجتماع لها مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في الـ5 من الشهر الماضي، بحضور لجنة المراجعة السابقة، دفع عجلة المناقشات.



وبرغم محاولات "الغد" المتكررة الاتصال بأمين سجل الجمعيات، لمعرفة أبرز المستجدات بشأن مناقشات مشروع القانون، لكنه لم يجب عن أي من الاتصالات حول ذلك.



وتشير تسريبات مصادر لـ"الغد"، إلى أن إعادة تشكيل اللجنة، يهدف أساسا لمراجعة القانون، وفتح حوار مجتمعي حوله بعقد اجتماعات فرعية وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات، وجلسات فرعية من منظمات مجتمع مدني.



وتضمن قرار الإعادة الذي علمت "الغد" بمضامينه، التأكيد على إنجاز المشاورات والمراجعة، وفق منهجية دمج إستراتيجية الحماية الاجتماعية في مخرجات منظومة التحديث السياسية، وترسيخا للمادتين 16 و128 من الدستور، اللتين تؤكدان ضمان حق الأردنيين بتأسيس جمعيات والانضمام لها، دون أن يؤثر القانون على هذا الحق أو يمس أساسه.



وبحسب المعلومات الراشحة، فإن اللجنة الجديدة، اعتمدت البناء على مخرجات اللجنة السابقة، وتطوير وتحسين المقترحات والمخرجات في ضوء مشاورات، ستجرى الأسابيع المقبلة.



وحملت توجيهات وزيرة التنمية، بحسب التسريبات، رسائل طمأنة لأعضاء اللجنة بضرورة البت في مشروع القانون، وإزالة نقاط الخلاف أو التباين في وجهات النظر، بخاصة بشأن قضايا التسجيل والتمويل وقرارات حل الجمعيات، على أن تنحصر بقرارات قضائية.



وألمحت بني مصطفى التي ترأس مجلس إدارة سجل الجمعيات أيضا في عدة تصريحات رسمية صدرت عنها مؤخرا، من أبرزها الخميس الماضي، وفقا لبيان صدر عن الوزارة، إلى بعض ملامح التعديلات المرتقبة، وتحدثت في لقاء مع أعضاء مجلس محافظة الزرقاء، عن أهمية "الاندماج والائتلافات" بين الجمعيات ذات الأهداف المتشابهة".



وفي سياق متصل، يشغل قانون الجمعيات هذه الأيام، حيزا ملحوظا من نقاشات وحوارات منظمات المجتمع المدني مع مديرية حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، في إطار التحضير للتقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في دورته الرابعة التي حدد للأردن موعد مناقشتها في 25 كانون الثاني (يناير) العام المقبل.

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