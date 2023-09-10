بعد أن قررت أربع جهات تمثل العمال والتأمينات الصحية، أمس، الانسحاب من لجنة معنية بدراسة الأجور الطبية، يتوقع أن يعقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اجتماعا معها، اليوم، في محاولة لطي الخلاف بينها من جهة وبين نقابة الأطباء من جهة أخرى.



وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، أعلنت أمس الانسحاب من لجنة التسعير المشتركة المعنية بدراسة الأجور الطبية والآليات المقترحة لتطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.



وقالت هذه الجهات مجتمعة في كتاب موجه إلى الوزير الهواري، إن انسحابها من اللجنة يأتي "احتجاجا على عودة نقابة الأطباء للتصعيد عبر كتاب وجهته إلى شركة الحوسبة الصحية الدولية واشتراط تطبيق الصندوق التعاوني ولائحة الأجور الجديدة".



واستغربت "إصرار النقابة على تطبيق لائحة أجور غير متوافق عليها وغير رسمية واشتراط تطبيقها مع نظام الصندوق التعاوني في الاتفاقية الموقعة بين النقابة وشركة الحوسبة الصحية".



وأعلنت الانسحاب من لجنة التسعير، وتحميل نقابة الأطباء مسؤولية "وضع العراقيل أمام عمل اللجنة قبل بدء اجتماعاتها".



إلى ذلك، علمت "الغد" أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري سيجتمع اليوم الأحد مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية لبحث قرارهم خصوصا وأن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة تعمل على الخروج باتفاق مرضٍ للجميع.



وفي هذا السياق، اعتبرت عضو مجلس النقابة رئيسة لجنة ضبط المهنة الدكتورة مها فاخوري، أن قرار الانسحاب "هو بحدّ ذاته تصعيد للأزمة".



وأشارت فاخوري في تصريح لـ"الغد" إلى أن اللجنة تعمل على الانتهاء من إقرار لائحة الأجور لسنة 2021 والصندوق التعاوني للنقابة.



وأكدت فاخوري أن الاتفاق الذي جرى أمام وزير الصحة، سابقا، هو أن لائحة أجور 2021 هي الأساس الذي سيُبنى عليه عبر التفاوض.

وقالت إن لائحة 2021 يوجد بها 40 % من الإجراءات الطبية الجديدة التي لم تكن ضمن لائحة أجور عام 2008، مبينة أن مجلس النقابة يحتكم بالنهاية لقرارات الهيئة العامة.



وأشارت إلى أن قرار تأجيل وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، هو قرار تم الاتفاق عليه بالإجماع أمام وزير الصحة وأن "من يخل بهذا الاتفاق فإنه البادئ بالتصعيد".



من جهته، قال عضو مجلس النقابة الدكتور مظفر الجلامدة: "بالرغم من عدم رضانا على اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة، واجتماع كل من هم في مواجهة نقابة الأطباء، إلا أن لدينا قناعة بأننا على حق وأن وزارة الصحة ستنصف الطبيب والمريض".



ولفت إلى أن "قبول مجلس النقابة بتشكيل اللجنة، يأتي من باب حرصها على العمل التشاركي ولإعطاء الفرصة للحوار والتفاوض للوصول إلى خطوط مشتركة نحو إقرار لائحة 2021".



وشدد الجلامدة على أن القرار الأخير لهذه الجهات، يعطي مجلس النقابة الحق في الاستمرار بأي إجراء فيه مصلحة المريض والطبيب.



وبين أن شركات التأمين "حرمت الأطباء من حقوقهم المالية عبر فرض نسب خصوصات عالية"، موضحا أن "كثيرا من الأطباء رفضوا التعامل معها".



وفي 22 آب (أغسطس) الماضي، أنهى اجتماع عقد بوزارة الصحة خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني.



وضم الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة فراس الهواري بحضور محافظ البنك المركزي عادل شركس ونقيب الأطباء زياد الزعبي وممثلي مجلس النقابة وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.



وتم خلال الاجتماع، وبناء على اتفاق الأطراف المعنية، اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.



وأكد وزير الصحة حرص الحكومة على التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، واعتماد الحوار كأساس لحل أي خلاف قائم بين الأطراف كافة.

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