تفرغ لجنة سلامة السدود في سلطة وادي الأردن من الكشف على سلامة السدود وتهيئتها لاستقبال الهطولات المطرية المتوقعة خلال الموسم المطري المقبل (2023 – 2024)، نهاية أيلول (سبتمبر) الحالي، وفق الأمين العام للسلطة منار محاسنة.



وأشارت محاسنة، في تصريحات لـ"الغد" إلى مباشرة وبدء اللجنة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسدود بإجراءات الكشف، والتأكد من جاهزية منشآت السدود، بهدف الوقوف على سلامة هذه المنشآت الوطنية الحيوية وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري المقبل والتعامل معه، وذلك منذ مطلع الشهر الحالي.



ورجحت الأمين العام لـ"وادي الأردن" أن تخرج اللجنة في سلطة وادي الأردن بتوصياتها وتقريرها النهائي، بغرض الوقوف على جاهزية السدود لاستقبال الموسم الشتوي المقبل نهاية الشهر الحالي.



وستضاف سدود: ابن حمّاد، والفيدان في وادي عربة، الى إجمالي السدود العاملة، إذ ستحتسب ضمن الموازنة المائية للموسم المطري الحالي.



وتبلغ السعة الإجمالية الإضافية لكل من تلك السدود، 7.5 مليون م3 عبر تعلية سد الوالة، و4 ملايين م3 عبر سد ابن حمّاد، و3.5 مليون م3 عبر سد الفيدان.



وأكدت ضرورة رفع توصيات اللجنة قبل بداية الموسم المطري للمحافظة على ديمومة وفعالية السدود كافة في المملكة، وجاهزيتها في المواسم المطرية والفيضانات المتوقعة، بالإضافة لاستمرار التعاون الفاعل مع مركز العمليات والسيطرة الرئيس في مركز الوزارة، وكذلك مركز إدارة الأزمات والجهات المعنية، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لتخزين المياه في المواسم المطرية والفيضانات.



ويستبشر مواطنون خيرا بالموسم الشتوي الذي يشارف على البدء، عقب تفاقم تحديات قطاع المياه وارتفاع الطلب الكبير تزامنا مع ظروف ارتفاع درجات الحرارة.



وبلغت نسبة تخزين السدود الرئيسة في المملكة حتى الرابع من الشهر الحالي، نحو 30 % وبمجموع تخزين حوالي 85 مليون م3 من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود والبالغة 280 مليون م3، وفق أرقام السلطة.



وأكدت "وادي الأردن" في وقت سابق، أهمية المحافظة على مخازين السدود لذلك الغرض، ودورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.



ويعتزم قطاع المياه إنجاز مشاريع متعلقة بإنشاء السدود على الأودية الفرعية وإنشاء سدود صحراوية وبرك وحفائر وحواجز مائية في البادية والمناطق الصحراوية، ومتابعة تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها بصيانتها دوريا.



وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.



وتقوم لجنة سلامة السدود سنويا، بمهامها للتأكد من جاهزية السدود في مطلع كل موسم شتوي، بحيث تعمل على التأكد من جاهزية أجهزة تشغيل كل سد، والتأكد من القراءات الدورية التي ترصد في الفترات الماضية، لتقييمها والتأكد من استقرارية منشأة السد، بالإضافة للتأكد من المعدات الهيدروميكانيكية الخاصة بتصريف المياه، وجاهزية بحيرة السد لاستقبال الموسم المطري المقبل.



ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.

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