أمن غذائي نسبي في الأردن وعلى الحكومة تلافي صدمات القمح

أكد تقرير حديث صادر عن منظمة ميرسي كور أنّ الأردن يتمتع بالأمن الغذائي "نسبيّاً"، حيث حصل على درجة 8.8 على مؤشر الجوع العالمي لعام 2020.



جاء ذلك خلال رصد المنظمة تأثيرات التوترات المتصاعدة في البحر الأسود وانعكاسها على أنشطة الملاحة والشحن وإمدادات الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار الى أنّ هذا الانعكاس كان بدرجة "معتدلة على الأردن".



وقال التقرير الذي جاء بعنوان "التأثير المحتمل لتصعيدات البحر الأسود على الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إنه يمكن للحكومة الأردنية تنفيذ سياسات تخفف من تأثير أي صدمات كبيرة في أسعار القمح أو صدمات العرض، كما فعلت عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا.



واعتبر أنّ ندرة المياه، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وتغير المناخ، وقلة الموارد، كلها عوامل تساهم في اعتماد البلاد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية.



وقال إنّه يمكن للتحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، أن تؤدي إلى تفاقم - بدرجة محدودة - انعدام الأمن الغذائي في البلاد، خصوصاً أنّ عددا كبيرا من اللاجئين في الأردن يواجهون أيضًا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وانخفاضًا متزامنًا في المساعدات الإنسانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الصدمات المستمرة الإضافية.



وأضاف أنّه لا يزال من غير الواضح كيف وما إذا كانت الأحداث ستتصاعد في البحر الأسود بما يكفي للتأثير على النظم الغذائية العالمية، وحتى السيناريوهات المتشائمة تتطلب اهتمامًا جديًا من الجهات الفاعلة في مجال المعونة والجهات المانحة وصناع السياسات على حد سواء، حيث يعاني العديد من دول الشرق الأوسط من أزمات حادة في مجال الأمن الغذائي في الغالب.



وأشار الى أنّ سبب ذلك عدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وهم معرضون بشكل خاص للتداعيات السلبية لديناميكيات الصراع والتجارة في البحر الأسود، والتي تتفاقم مع الانخفاض المستمر في مستويات مخصصات التمويل الإنساني.



وقال: "إذا أضفنا إلى ذلك صدمة أخرى غير متوقعة ــ مثل إعلان الهند مؤخراً عن فرض حظر على صادرات الأرز ــ فإن انسحاب روسيا من مبادرة BSGI وما تلاها من تصعيد قد يكون بمثابة بداية عصر من التضخم غير المسبوق في أسعار الغذاء وتقلب السلع الأساسية".



وأضاف أنّ الحرب في أوكرانيا ستظل تشكل بعض المخاطر المتمثلة في هذا السيناريو السلبي، إن لم يكن الآن، ففي وقت لاحق، مع تداعيات خطرة على الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك البلدان التي تعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي، والبلدان المتأثرة بالصراعات و/أو الضعيفة هيكليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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