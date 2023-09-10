ضبط باص مدرسة منتهي الترخيص منذ 5 سنوات
التاريخ
9/10/2023 2:35:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ضبطت الإدارات المرورية، الأحد، باص مدرسة منتهي الترخيص منذ 5 سنوات.
وقالت إدارة السير، في التقرير المروري اليومي، إن فرق الرقابة والتفتيش ضبطت حافلة نقل طلبة منتهية الترخيص منذ 5 سنوات، وتتبع لمدرسة خاصة.
كما رصد التقرير، ضبط سائقين غير مرخصين قانونا أحدهما على الطريق التنموي والآخر على طريق المفرق، مضيفا أنه تم حجز المركبات وتحويل السائقين الى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني اللازم.
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