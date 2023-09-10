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ضبط باص مدرسة منتهي الترخيص منذ 5 سنوات

9/10/2023 2:35:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضبطت الإدارات المرورية، الأحد، باص مدرسة منتهي الترخيص منذ 5 سنوات.
وقالت إدارة السير، في التقرير المروري اليومي، إن فرق الرقابة والتفتيش ضبطت حافلة نقل طلبة منتهية الترخيص منذ 5 سنوات، وتتبع لمدرسة خاصة.
كما رصد التقرير، ضبط سائقين غير مرخصين قانونا أحدهما على الطريق التنموي والآخر على طريق المفرق، مضيفا أنه تم حجز المركبات وتحويل السائقين الى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني اللازم.



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