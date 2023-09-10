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إعلان نتائج الشامل (رابط)

9/10/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات اليوم الاحد نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023.
للاطلاع على رابط النتائج .. انقر هنا
وفي السياق، قال العجلوني، في مؤتمر صحفي، عقد الاحد، إن نسبة النجاح العامة في الامتحان بلغت (67,7%) سبعة وستين وسبعة من عشرة في المئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.
وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (6724) ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر(6722) ستة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون طالب وطالبةً، توزعوا على (54) أربع وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (95)خمسة وتسعين برنامجا (تخصصاً) دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه طالبان فقط، وتم ضبط (10)عشر مخالفات أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4554) أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين طالب وطالبة.
أما النتائج النهائية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية 2023 فكانت على النحو الآتي:







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