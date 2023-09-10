الغد تنشر أسماء أوائل امتحان الشامل

الغد تنشر أسماء أوائل امتحان الشامل
التاريخ
9/10/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور
أعلنت جامعة البلقاء التطبيقة اليوم الأحد نتائج امتحان الشامل، كما أعلنت قائمة الأوائل بحسب المسارات والبرامج الدراسية.
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وفيما يلي قائمة الأوائل:
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