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الغد تنشر أسماء أوائل امتحان الشامل

9/10/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقة اليوم الأحد نتائج امتحان الشامل، كما أعلنت قائمة الأوائل بحسب المسارات والبرامج الدراسية.

للاطلاع على رابط النتائج .. انقر هنا
وفيما يلي قائمة الأوائل:




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