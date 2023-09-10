الغد تنشر أسماء أوائل امتحان الشامل

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقة اليوم الأحد نتائج امتحان الشامل، كما أعلنت قائمة الأوائل بحسب المسارات والبرامج الدراسية.

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وفيما يلي قائمة الأوائل:









