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تفاصيل الحوادث والمخالفات المرورية الخطرة في عطلة نهاية الأسبوع

9/10/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عرض مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية الواقع المروري عبر أثير إذاعة "أمن إف إم" لكافة طرق المملكة بالتزامن مع ساعات بداية الأسبوع، مؤكدين أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم الكشف الميداني المبكر على كافة الطرق لإزالة أية عوائق تؤثر على طاقتها الاستيعابية لضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.

وأكد ضابط عمليات السير في حديثه لإذاعة الأمن العام ضرورة تفقد الجاهزية الفنية للمركبات وبخاصة باصات نقل الطلاب والحافلات العمومي قبل الانطلاق إلى وجهاتهم المختلفة والتأكد من سريان ترخيص هذه الحافلات وتأمينها حفاظاً على سلامة مستخدميها وحقوق الآخرين ولتجنيب السائق المسؤولية القانونية في حال التعرض لحوادث مرورية، في ظل ضبط العديد من حافلات نقل الطلبة منتهية الترخيص من عدة سنوات وكان آخرها ضبط باص نقل طلاب صباح اليوم منتهي الترخيص منذ خمس سنوات.

وأشار إلى ضرورة عدم ترك المركبات في حال وقوع الحوادث المرورية، ورفعها على يمين الشارع بشكل غير معيق للحركة المرورية، مشددا على أن كوادر السير ومندوبي الحوادث لديهم القدرة والخبرة الكافية لتعليل سبب وقوع الحوادث.

من جانبه، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية ومداخل العاصمة تشهد حركة نشطة مع بداية الأسبوع، حيث تم توزيع الدوريات على كافة الطرق للتعامل الفوري مع العوائق وإزالتها وتقديم المساعدات الإنسانية لطالبيها.

وأضاف المندوب أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث؛ أهمها حادث تدهور لمركبة على طريق العدسية - ناعور باتجاه الشونة فيما نتج عن الحادث 6 إصابات واستقرار المركبة خارج حرم الشارع العام

وتابع: على طريق جابر الدولي تعاملت الكوادر مع حادث تدهور لمركبة خصوصي، حيث اقتصر الحادث على الأضرار المادية وعلل سبب الحوادث لعدم اتخاذ الاحتياطات السلامة المرورية، والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.

وأشار إلى ضبط عدد من المخالفات الخطرة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أبرزها ضبط سائقين اثنين غير مرخصين قانونياً أحدهما ضبط على طريق الممر التنموي وتم توديعه للمركز الأمني لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه والآخر تم ضبطه على طريق المفرق - إربد وتم إجراء اللازم في الموقع من خلال الدورية وتوديعه للمركز الأمني.

ولفت إلى تقديم عدد من المساعدات الإنسانية؛ أبرزها تقديم مساعدة لإحدى الحافلات السياحية التي توقفت بشكل مفاجئ بجانب إحدى الدوريات (طريق العقبة) وبداخلها فتاة فاقدة للوعي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية من قبل طاقم الدورية والاستعانة بطواقم الدفاع المدني الموجودة في المحطة الأمنية الأقرب إلى موقع الدورية، ثم نقلها إلى أقرب مستشفى وحالتها الصحية مستقرة.



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