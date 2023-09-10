إلغاء وحدات تنظيميَّة بوزارة الشباب واستحداث أخرى

إلغاء وحدات تنظيميَّة بوزارة الشباب واستحداث أخرى
التاريخ
9/10/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2023م، بهدف إعادة تنظيم العمل في الوزارة، بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير المتضمِّنة إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة ارتباط هذه الوحدات، بالإضافة إلى تحقيق متطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة رقم 8 لسنة 2022م، بفصل المشتريات واللَّوازم عن مديريَّة الشُّؤون الماليَّة.
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