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الأردن يمدد تسهيلاته للمقدسيين حول جوازات السفر

9/10/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 2018/5/28م، المتضمِّن تقديم تسهيلات للمقدسيين بتحديد رسوم إصدار وتجديد جوازات سفرهم بقيمة (50) ديناراً لمدة خمس سنوات.

ويأتي القرار تنفيذاً للرُّؤية الملكيَّة السَّامية بتقديم التَّسهيلات للمقدسيين ودعم صمودهم والتَّخفيف عليهم؛ انطلاقاً من الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس الشَّريف.



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