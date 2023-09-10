الأردن يمدد تسهيلاته للمقدسيين حول جوازات السفر

الأردن يمدد تسهيلاته للمقدسيين حول جوازات السفر
التاريخ
9/10/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 2018/5/28م، المتضمِّن تقديم تسهيلات للمقدسيين بتحديد رسوم إصدار وتجديد جوازات سفرهم بقيمة (50) ديناراً لمدة خمس سنوات.
ويأتي القرار تنفيذاً للرُّؤية الملكيَّة السَّامية بتقديم التَّسهيلات للمقدسيين ودعم صمودهم والتَّخفيف عليهم؛ انطلاقاً من الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس الشَّريف.
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