وفاتان وإصابات بحادث تصادم في السلط

وفاتان وإصابات بحادث تصادم في السلط
التاريخ
9/10/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
توفي شخصان وأصيب أربعة أخرون نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق شارع الستين في مدينة السلط.
وأكدت الجهات المختصة بأنه تم التعامل مع المركبات على الطريق وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث.
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