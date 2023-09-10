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وفاتان وإصابات بحادث تصادم في السلط

9/10/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي شخصان وأصيب أربعة أخرون نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق شارع الستين في مدينة السلط.


وأكدت الجهات المختصة بأنه تم التعامل مع المركبات على الطريق وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث.



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