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هل ستؤثر العاصفة دانيال على الاردن ؟

9/10/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن هناك متابعة حثيثة من قبل ادارة الارصاد الجوية الاردنية عبر الاقمار الصناعية بالاضافة لتحليلات النماذج العددية لتحرك العاصفة "دانيال" والتي أثرت مؤخراً على اليونان وحالياً منذ صباح اليوم الاحد تؤثر على السواحل الليبية ، حيث شهدت المناطق المحاذية للسواحل الليبية سرعة رياح وصلت مابين 70- 80 كم / ساعة بالاضافة الى هطول الامطار الغزيرة .

واضاف آل خطاب بأنه يتوقع يومي الاثنين والثلاثاء أن تتحرك العاصفة بإتجاه الاراضي المصرية لتجلب المزيد من الامطار لكن مع دخولها اليابسة ستفقد جزءاً كبيراً من طاقتها وسوف تهدأ سرعة الرياح قليلا ً.

أما بالنسبة للأردن فقد أوضح آل خطاب بأن تأثير هذه العاصفة على المملكة سوف يقتصر على تشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي ويؤدي يومي الثلاثاء والاربعاء الى نشاط على فترات للرياح والتي قد تصل في بعض المناطق خاصة الجنوبية الشرقية مابين 40-30 كم / ساعة ، مما يؤدي الى اثارة الغبار كما سوف تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الاربعاء مع احتمال ضعيف ان تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر .



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