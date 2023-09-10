تجدد الاشتباكات بعين الحلوة في لبنان و نزوح كثيف بالمنطقة
التاريخ
9/10/2023 2:35:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تجددت صباح اليوم الاشتباكات في مُخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين حركة فتح والتيارات المناهضة لها.
وأفاد مصدر أمني لمراسل (بترا) في بيروت، بأن القذائف الصاروخية تُستخدم بشكلٍ مكثف وسط مواجهاتٍ مُسلحة عنيفة تُسمع أصداؤها في أرجاء مدينة صيدا.
وأشار إلى أن هذه الاشتباكات تأتي بعد هدوءٍ حذر سيطر على المخيم طيلة فترة الليل، لكنّه لم يخلُ من خروقات عديدة تمثلت بإطلاق رشقاتٍ نارية أو قذائف صاروخية.
وأفادت مصادر في الصليب الأحمر اللبناني "أن الاشتباكات تسببت بنسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا المجاورة للمخيم".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طلب ليلا من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إزالة خيم النازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة من أمام الملعب البلدي في صيدا، على أن يستمر تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء النازحين من مناطق الاشتباكات في المخيم في المدارس والمراكز الآمنة.
-- (بترا)
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