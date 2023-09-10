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تجدد الاشتباكات بعين الحلوة في لبنان و نزوح كثيف بالمنطقة

9/10/2023 2:35:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تجددت صباح اليوم الاشتباكات في مُخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين حركة فتح والتيارات المناهضة لها.
وأفاد مصدر أمني لمراسل (بترا) في بيروت، بأن القذائف الصاروخية تُستخدم بشكلٍ مكثف وسط مواجهاتٍ مُسلحة عنيفة تُسمع أصداؤها في أرجاء مدينة صيدا.
وأشار إلى أن هذه الاشتباكات تأتي بعد هدوءٍ حذر سيطر على المخيم طيلة فترة الليل، لكنّه لم يخلُ من خروقات عديدة تمثلت بإطلاق رشقاتٍ نارية أو قذائف صاروخية.
وأفادت مصادر في الصليب الأحمر اللبناني "أن الاشتباكات تسببت بنسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا المجاورة للمخيم".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طلب ليلا من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إزالة خيم النازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة من أمام الملعب البلدي في صيدا، على أن يستمر تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء النازحين من مناطق الاشتباكات في المخيم في المدارس والمراكز الآمنة.
-- (بترا)




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