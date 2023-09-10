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49 يوماً عصيبة.. ليز تراس تؤلّف كتاباً يتناول دروساً تعلمتْها أثناء رئاسة وزراء بريطانيا

9/10/2023 2:35:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إنها تريد“مشاركة الدروس” التي تعلمتْها خلال فترة توليها رئاسة الحكومة البريطانية، في الوقت الذي تعمل فيه على تأليف كتاب يتناول الـ49 يوماً العصيبة لها كرئيسة للوزراء.
ويوصف كتاب وزيرة الخارجية السابقة، والذي يحمل عنوان“عشر سنوات لإنقاذ الغرب”، بأنه تحذير من الاستبداد والتهديد الناجم عن“الأفكار التي يروج لها اليسار العالمي”، وفقاً لوكالة“بي إيه ميديا” البريطانية.
وستكتب النائبة البرلمانية المحافظة عن اجتماعها مع الملكة، قبل وقت قصير من وفاتها، وتجربتها مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج.
وقالت تراس، في بيان:“أريد أن أشارك الدروس المستفادة من تجربتي في الحكومة، وتلك الاجتماعات الدولية”، مشيرة إلى أنها تعتزم تأليف الكتاب بنفسها بدلاً من الاستعانة بكاتب، وسيجري نشر الكتاب في نيسان/أبريل المقبل.
وأُجبرت تراس على ترك منصبها، في تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن تسببت الميزانية البالغة 45 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي حددها وزيرها للخزانة كواسي كوارتنج بأزمة اقتصادية.-(د ب أ)



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