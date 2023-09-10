كييف: 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا... وإسقاط 25 منها

كييف: 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا... وإسقاط 25 منها
التاريخ
9/10/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت سلطات كييف العسكرية، اليوم (الأحد)، أن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا، مضيفة أنها أسقطت 25 منها.
وجاء في بيان من القوات المسلّحة الأوكرانية: ((هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية... دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتجاه منطقة كييف))، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك، في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 80 مرة وأطلقت 225 قذيفة من مختلف الأنواع خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق ما أوردته وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء، فقد أدى القصف إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين، كما لحقت أضرار بـ5 منازل و4 منشآت من البنية التحتية في دونيتسك.
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