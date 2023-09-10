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كييف: 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا... وإسقاط 25 منها

9/10/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت سلطات كييف العسكرية، اليوم (الأحد)، أن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا، مضيفة أنها أسقطت 25 منها.
وجاء في بيان من القوات المسلّحة الأوكرانية: ((هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية... دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتجاه منطقة كييف))، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

بدورها، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك، في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 80 مرة وأطلقت 225 قذيفة من مختلف الأنواع خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق ما أوردته وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء، فقد أدى القصف إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين، كما لحقت أضرار بـ5 منازل و4 منشآت من البنية التحتية في دونيتسك.



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