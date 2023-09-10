جبران باسيل يستهزئ بالذات الإلهية.. ومكتبه الإعلامي يوضح

جبران باسيل يستهزئ بالذات الإلهية.. ومكتبه الإعلامي يوضح
التاريخ
9/10/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بعد انتشار مقطع فيديو لرئيس "التيّار الوطني الحرّ" جبران باسيل خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء البترون في التيّار يقول فيه: "الله كبير بس مش قد مار إسطفان".
أفاد المكتب الإعلامي لباسيل بأنّه "يتم تداول مقطع مجتزأ من خطاب ألقاه رئيس التيّار خلال عشاء هيئة قضاء البترون في التيّار الوطني الحرّ وتفسيره في غير السياق المعني".
وأضاف: "أهل البترون يردّدون هذه العبارة على سبيل التودّد لمار إسطفان شفيع المدينة، وهو قول سائد بين البترونيين لدرجة أن المطران المرحوم فرنسيس البيسري كان يقوله مازحاً في الكنيسة في عيد مار إسطفان".
وختم: "إن الذات الإلهية هي فوق كل اعتبار ونحن أبناء الكنيسة نعلم تمامًا أن ليس من أحدٍ أكبر من الله". -وكالات
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