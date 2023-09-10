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جبران باسيل يستهزئ بالذات الإلهية.. ومكتبه الإعلامي يوضح

9/10/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد انتشار مقطع فيديو لرئيس "التيّار الوطني الحرّ" جبران باسيل خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء البترون في التيّار يقول فيه: "الله كبير بس مش قد مار إسطفان".

أفاد المكتب الإعلامي لباسيل بأنّه "يتم تداول مقطع مجتزأ من خطاب ألقاه رئيس التيّار خلال عشاء هيئة قضاء البترون في التيّار الوطني الحرّ وتفسيره في غير السياق المعني".

وأضاف: "أهل البترون يردّدون هذه العبارة على سبيل التودّد لمار إسطفان شفيع المدينة، وهو قول سائد بين البترونيين لدرجة أن المطران المرحوم فرنسيس البيسري كان يقوله مازحاً في الكنيسة في عيد مار إسطفان".

وختم: "إن الذات الإلهية هي فوق كل اعتبار ونحن أبناء الكنيسة نعلم تمامًا أن ليس من أحدٍ أكبر من الله". -وكالات



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