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المحرقة اليهودية.. لا اعتذار من الرئيس عباس

9/10/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



امتنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديم اعتذار عن التصريحات التي أدلى بها حول المحرقة اليهودية، على الرغم من هجوم أميركي - أوروبي - إسرائيلي مكثف ضده في اليومين الماضيين، تخللته اتهامات مختلفة ومطالبات بالاعتذار وسحب أوسمة.
واعتبر مسؤولون فلسطينيون أن الهجوم على عباس سياسي، وليس متعلقاً بتصريحاته التي لم تعنِ بأي شكل من الأشكال أنه ينكر المحرقة، بحسب ما قالوا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنه يستهجن بشدة ردود الفعل الصادرة عن عواصم عدد من الدول الغربية، إزاء ما ورد في خطاب عباس أمام المجلس الثوري قبل أيام، واصفاً إياها بردود ((متسرعة، وغير مبررة، وتستجيب للوبيات الضغط الصهيونية)).
وأرجع أشتيه الهجوم برمته إلى مواقف عباس الساعية إلى تدويل القضية الفلسطينية، وتقديم طلبات عضوية إلى جميع المنظمات الأممية، وخاصة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ودعا أشتية الدول التي تهاجم عباس إلى إدانة ((سياسات وممارسات المحو، والحرق، والعنصرية، والإبادة الجماعية، التي يمارسها من هم اليوم على سدة الحكم في إسرائيل))، وأن تبادر تلك الدول إلى ((تفعيل إجراءات المقاطعة، وفرض العقوبات على الجناة، بدل توجيه الانتقادات للضحية)).

تصريحات الرئيس عباس عن المحرقة اليهودية أثارت انتقادات واسعة (د.ب.أ)

وكان عباس قد ظهر أمام المجلس الثوري لحركة ((فتح)) في اجتماعاته التي انعقدت في رام الله نهاية الشهر الماضي قائلاً في خطاب موجه لأعضاء ((الثوري)) إن ((أدولف هتلر أحرق اليهود بسبب دورهم الاجتماعي كمرابين للمال، وليس بسبب العداء تجاه اليهودية))، مؤكداً أن ((اليهود الأشكناز (أي الأوروبيين) ليسوا ساميين)).
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها عباس تصريحات مثيرة للجدل حول اليهود، تستجلب ردود فعل دولية ضده. والرئيس الفلسطيني درس التاريخ، ويحمل الدكتوراه في العلوم السياسية، وكانت أطروحته تتحدث عن العلاقات السرية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية.
والعام الماضي في ألمانيا، اتهم عباس إسرائيل بارتكاب ((50 هولوكوستاً (محرقة)))، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وردت إسرائيل وألمانيا والولايات المتحدة بالتعبير عن الصدمة والغضب.
وهذه المرة بدت ردود الفعل على عباس أكثر وأوسع غضباً.
وبعد ردود فعل إسرائيلية، بدأت بتصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اتهم فيها عباس بنشر معاداة السامية، ومواصلة دعم ((الإرهابيين)) الفلسطينيين لقتل الإسرائيليين، انتقد الاتحاد الأوروبي تصريحات عباس، لأنها ((كاذبة ومضللة بشكل صارخ حول اليهود ومعاداة السامية))، قبل أن يهاجمه السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، قائلاً إن ((الفلسطينيين يستحقون سماع الحقيقة التاريخية من زعيمهم، وليس مثل هذه الخطابات المُشوهة)).
ثم دخلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الخط، وطالبت عباس بالاعتذار.
وقالت مبعوثة الرئيس بايدن لمكافحة معاداة السامية، ديبرا ليبستادت، إنها صُدمت من تصريحات عباس ((المعادية للسامية)). وقالت إن ((خطابه يشوّه المحرقة ويعرض بشكل كاذب الرحيل المأسوي لليهود من الدول العربية. إنني أدين هذه التصريحات وأدعو عباس إلى الاعتذار)).
والجمعة، انتقدت بريطانيا تصريحات الرئيس الفلسطيني، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن ((المملكة المتحدة تدين التصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس عباس مؤخراً، وتقف المملكة المتحدة بحزم ضد كل محاولات تشويه المحرقة. مثل هذه التصريحات لا تدفع الجهود نحو المصالحة إلى الأمام)).
وفي تطور لاحق، جرّدت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، عباس من أرفع أوسمة العاصمة الفرنسية. وأوضح مكتب رئيسة البلدية أن عباس لم يعد مؤهلاً لحمل وسام ((غراند فيرميل)) بعد أن ((برر إبادة يهود أوروبا)) في الحرب العالمية الثانية. وبعثت هيدالغو برسالة إلى عباس الخميس قالت فيها: ((ما أدليت به من تصريحات يتناقض مع قيمنا العالمية والحقيقة التاريخية للمحرقة)). وتابعت: ((بالتالي لم يعد بإمكانك الاحتفاظ بهذا التكريم))، في إشارة إلى الوسام.
ونال عباس هذا التكريم خلال زيارته باريس عام 2015.
وتم نشر نص الرسالة على منصة ((إكس)) من جانب يوناثان أرفي، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات الفرنسية اليهودية.
وكتب أرفي معلقاً على قرار التجريد من الوسام: ((هذا القرار المهم يشرّف باريس والتزامها المتواصل ضد معاداة السامية)).
وعلى الرغم من كل ذلك، لم يعتذر عباس لأنه بحسب المسئولين الفلسطينيين، ليس منكراً للمحرقة وكان يناقش اقتباسات كتاب ومفكرين.
ورفضت الخارجية الفلسطينية محاولات بعض الدول ربط تلك الاقتباسات بـ((معاداة السامية))، وبطريقة ((عدائية مكشوفة ومشحونة بترهيب لفظي وكلامي عنجهي)).
وأكدت ((الخارجية)) أنها ((ترفض بشدة ممارسة هذا الإرهاب السياسي الفكري، وتعتبره إساءة للشعب الفلسطيني وقيادته يجب الاعتذار عنها فوراً)).
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قال في ذروة الهجوم على عباس إن ما نشر على لسانه (عباس) ((كان اقتباساً من كتابات لمؤرخين وكتاب يهود وأميركيين وغيرهم، ولا يعتبر إنكاراً بأي شكل من الأشكال للمحرقة النازية)).-(وكالات)



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