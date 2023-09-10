هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة تضرب المغرب

هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة تضرب المغرب
التاريخ
9/10/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب
ناصر جبور، رصد هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجة على سلم ريختر، مشيرا إلى أن
الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها.
وأوضح جبور، أن "الهزة التي سجلت صباح
اليوم منفصلة عن الهزات الارتدادية السابقة، لكن عموما توقف استرسال الهزات
الارتدادية، ما يعني أن النشاط الزلزالي بدأ ينخفض تدريجيا".
ولفت إلى أن هزة اليوم هي ثاني هزة ارتدادية
محسوسة، قبل تلك التي ضربت عقب الزلزال وكانت درجتها 5.9 على سلم ريختر، مؤكدا أنه
يتم تسجيل عشرات الهزات، لكن الغالبية لا تحس بها، ويسجلها المعهد الوطني
للجيوفيزياء.
وأكد جبور أن هذه الهزات من الممكن أن تستمر
بضعة أسابيع، لكنها في انخفاض مستمر. (RT)
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