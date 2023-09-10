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هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة تضرب المغرب

9/10/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب ناصر جبور، رصد هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجة على سلم ريختر، مشيرا إلى أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها.

وأوضح جبور، أن "الهزة التي سجلت صباح اليوم منفصلة عن الهزات الارتدادية السابقة، لكن عموما توقف استرسال الهزات الارتدادية، ما يعني أن النشاط الزلزالي بدأ ينخفض تدريجيا".

ولفت إلى أن هزة اليوم هي ثاني هزة ارتدادية محسوسة، قبل تلك التي ضربت عقب الزلزال وكانت درجتها 5.9 على سلم ريختر، مؤكدا أنه يتم تسجيل عشرات الهزات، لكن الغالبية لا تحس بها، ويسجلها المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأكد جبور أن هذه الهزات من الممكن أن تستمر بضعة أسابيع، لكنها في انخفاض مستمر. (RT)



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