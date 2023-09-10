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نتنياهو يترأس جلسة مشاورات أمنية حول الأسرى

9/10/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات أمنية موسعة الأحد لبحث قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتقليص زيارات عائلات الأسرى.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بحسب ترجمة وكالة "صفا" أن الجلسة ستضم كبار قادة الأمن ومنهم وزير الجيش يوآف جالانت، وبن غفير، وقائد الأركان هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، بالإضافة لمفوضة مصلحة السجون كاتي بيري.
وكان "بن غفير" قرر أوائل الشهر الجاري، تقليصًا كبيرًا في زيارات الأسرى في السجون، إذ حوّلها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسري القرار بدءًا من الأحد الماضي وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة إن جالانت وهليفي سيعارضان قرار بن غفير بشدة خشية تعاظم حالة التدهور الأمني وعلى أعتاب الأعياد اليهودية.
كما يخشى الكيان من وقوع أحداث ساخنة في المسجد الأقصى ما من شأنه تأزيم الأوضاع الأمنية بشكل كبير وانضمام جبهات أخرى للمواجهة على غرار ما حصل في الاعياد اليهودية في الربيع الماضي؛ حيث أطلقت عشرات الصواريخ من لبنان لأول مرة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، فيما حمل جيش الاحتلال حركة حماس المسؤولية عن اطلاقها.
وتأتي جلسة اليوم كمقدمة لجلسة الكابينت المقرر عقدها الثلاثاء القادم والتي ستناقش عدة قضايا مهمة ومنها قضية الاسرى وكذلك بدء تضرر قدرات الجيش نتيجة الاستنكافات عن الخدمة كانعكاس لسن القوانين المناهضة للقضاء.
وقالت الصحيفة إنه وعلى خلفية التراجع في استعدادات جزء من تشكيلات الجيش نتيجة لموجة الاستنكافات فقد حذر جالانت قائلاً "نعيش فترة بالغة التعقيد من الناحية الامنية وعلى جميع الجبهات، سيكون هنالك من يحاول المس بنا خلال فترة الاعياد، ولضمان تمتع الإسرائيليين بأجواء العيد؛ فالأجهزة الأمنية مستعدة بانتشار واسع".



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