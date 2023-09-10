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العاصفة دانيال تضرب ليبيا بقوة وتحدث خسائر

9/10/2023 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسببت العاصفة دانيال التي تضرب ليبيا قادمة من اليونان في وقوع خسائر مادية للسكان الليبيين، حيث وصلت سرعة رياح العاصفة إلى حوالى 70 كيلومترا في الساعة مع أمطار شديدة في اقتلاع عدد من الأشجار في منطقة سلوق جنوب مدينة بنغازي سقط بعضها على سيارات لسكان بالمنطقة كانت سيارتهم تحت هذه الأشجار، مما تسبب لبعضهم في خسائر مادية بسياراتهم.

وأعلنت هيئة الإغاثة الليبية بالتنسيق مع قيادة الجيش الليبي في بنغازى بنقل وإجلاء 20 أسرة ليبية من سكان منطقة الفيروز ومنطقة الشاليهات في مدينة بنغازي ممن يقطنون مباشرة على ساحل البحر إلى عدد من المدارس في المدينة حيث تم توفير عدد من الأسرة والبطاطين والأغطية وأوانى الطعام داخل هذه المدارس تحسبا لأى طارئ بعد نقلهم وإخلائهم من منازلهم الواقعة على ساحل البحر مباشرة.

كما تشكلت لجنة للإغاثة والطوارئ ومواجهة الكوارث الطبيعية بتنسيق من القوات المسلحة الليبية وبلدية بنغازي ومجموعة من الجهات المحلية مثل المستشفيات والمدارس ببنغازي، وتم وضع حالة الاستعداد على أهبها طيلة الأيام الثلاثة الحالية من أمس السبت وحتى مساء الاثنين.

ومساعدة الأسر التي تم إخلاء منازلها إلى الانتقال إلى أماكن إيواء داخل مدرستى قرطبة وحسان بن ثابت ببنغازي وتوفير مدارس أخرى تحسبا لحدوث حالات إجلاء أكبر.

وتحدث مؤسسات تطوعية في ليبيا عن وصول 20 أسرة ليبية إلى تلك المدارس التي أعدت لاستقبال الأسر النازحة من منازلها بسبب العاصفة دانيال.

وفي وقت سابق أغلقت السلطات الليبية 4 موانئ نفطية لمدة 3 أيام بسبب العاصفة المتوقعة وهي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.



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