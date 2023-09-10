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جنود الجيش الإسرائيلي مجرمو حرب

9/10/2023 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
جدعون ليفي
10/9/2023

ذعر حقيقي أو مصطنع هاجم قادة الجيش الإسرائيلي ورؤساء جهاز القضاء: الانقلاب النظامي يضع جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في خطر حقيقي من الملاحقة القضائية في الخارج. ومن غير الواضح إذا كانت موجة الاحاطات الإعلامية بهذا الشأن، التي أغرقت وسائل الإعلام في هذا الأسبوع، كان القصد منها أن تكون مجرد تهديد للنضال ضد الانقلاب أو إذا كانت خوف أصيل وحقيقي. على أي حال، ظهر قادة الجيش الإسرائيلي الذين يخشون على مصيرهم، لأول مرة في حياتهم، وقاموا بتحليل الصورة كما هي وقدموا حقيقة لم يعترفوا بها أبدا في السابق.
حسب المتخوفين فان جنود الجيش الإسرائيلي تمتعوا حتى الآن بزي دفاعي فعال على شكل جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي وصل اسمه بعيدا. وعندما بدأ هذا الزي بالتصدع فقد وقف الجنود مكشوفون في البرج أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وأمام الدعاوى في محاكم العالم. للمرة الأولى في تاريخ جهاز الأمن وجهاز القضاء، يعترفون بأن هناك مجالا للشك بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب. وفقط سمعة جهاز القضاء عندنا يمكن أن تطمس على هذه الجرائم. ولكن أيضا سمعة جهاز القضاء في هذا الشأن هي اختلاق تام، ومن نشروه عرفوا بشكل جيد أنه كذلك. لا يوجد في إسرائيل أي جهاز يقوم بالتحقيق في جرائم الاحتلال والحرب. جهاز القضاء العسكري بالطبع ليس إلا نكتة سخيفة، والسمعة التي توجد للمحكمة العليا مبررة طالما أنه لا يقف امامها جهاز الأمن.
عشرات سنوات الاحتلال، التي لا يوجد فيها أي يوم بدون جريمة حرب، لم ينتج عنها تحقيق واحد لم تتم التغطية عليه أو اسكاته. لائحة اتهام واحدة تتناسب مع الحقائق، وبالتالي لا يوجد أي قرار حكم يتناسب مع خطورة الجرائم. الدولة التي فيها محاكمة اليئور ازاريا انتهت بـ 18 شهرا سجن بسبب القتل، والتي تم خفضها الى 14 شهرا "لاعتبارات الشفقة والرحمة"، وفي النهاية انتهت بخفض ثلث مدة العقوبة، والقضية ما زالت تعتبر صدمة قومية – هي دولة لا تقوم بالتحقيق ولا تقدم للمحاكمة، وبالتأكيد لا تعاقب على جرائم الحرب.
محاكمة ازاريا كان يجب أن تشكل منارة للاغيار وللمحكمة في لاهاي. هذا كان الاستثناء من القاعدة الذي دلل على وجود القاعدة: اسرائيل لا تقوم بالتحقيق مع ومعاقبة ضباط وجنود بسبب جرائم الحرب. هذه التحقيقات يعلوها الغبار في النيابة العسكرية، وهي تراكم فوقها أكاذيب وتضليل الجنود وقادتهم الى أن يتم حفظها.
لذلك، شخص آخر يجب عليه فعل ذلك بدلا منها. لقد كان من المريح للمحكمة في لاهاي وللعالم التمسك بالوهم الجميل، وهو أن اسرائيل تقوم بالتحقيق مع الضباط والجنود بشكل جدي. الآن جاء الانقلاب النظامي، وفجأة لن تكون هناك نيابة عامة عسكرية تقوم بالتحقيق ومحكمة عليا تكافح جرائم الحرب.
لا يوجد شر بدون خير. مثلما محاولة الانقلاب اثارت جمهور واسع من السبات وجعلته يهب للنضال، فربما ايضا العالم سيستيقظ من السبات بعد 35 سنة من التغطية الصحفية للاحتلال وبعد آلاف القصص التي تثير القشعريرة والتي دائما حدثت بنفس الطريقة. إطلاق النار للقناصة على أبرياء، أطفال، استخدام النار الحية في المظاهرات، قصف المدنيين العاجزين، منع مرور مرضى يحتضرون، عقاب جماعي، اعتقال بدون محاكمة، تفتيش عنيف لبيوت أبرياء مدنيين أمام اطفالهم، اهانة، ضرب، تنكيل وتنمر، اطلاق الكلاب، التجريد من الملابس وجرائم كثيرة اخرى. على كل ذلك اجابوا: "نحن لا نعرف عن أي شكاوى ضد عنف الجنود. وإذا تم تقديم مثل هذه الشكاوى فسيتم فحصها كالعادة"؛ "نحن لا نعرف عن الادعاء بأن الجنود استخدموا الأطفال كدروع بشرية"؛ "نعرف الادعاء عن موت القاصر وظروف موته توجد قيد الفحص".
يا قضاة العالم، من الواضح للجميع أن هذه التحقيقات ستستمر الى الأبد، وهي لا تهدف إلى شيء، باستثناء خداع العالم والحفاظ على الحصانة المقدسة والمطلقة لجنود الجيش الإسرائيلي. ولعل الغاء ذريعة المعقولية سيوقظكم من أجل العمل أخيرا. هكذا، ستكون للانقلاب النظامي نتيجة واحدة غير مدمرة وهي نهاية عصر الكذب، أن اسرائيل وجيشها يحققون مع أنفسهم. فإسرائيل والجيش لم ينويا فعل ذلك في أي يوم.



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