Sunday, 10 September 2023 09:59 GMT

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

9/10/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جمال بلعيد* - (أوريان 21) 5 أيلول (سبتمبر) 2023

في الجزائر، لا تقتصر آثار الاحتباس الحراري على الحرائق. ففي منتصف أيار (مايو)، بعد شهرين من الجفاف، هطلت أمطار غزيرة في شمال البلاد، لكنها جاءت في وقت متأخر جدًا لإنقاذ محصول القمح. وفي المقابل، ما تزال هيئات الخدمات الزراعية غير قادرة على إعادة النظر في الزراعة الجافة (1)، بل تختار الهروب إلى الأمام من خلال اللجوء إلى حلول مثل زراعة مليون هكتار من القمح وسط الصحراء.
جرت العادة أن يتأثر غرب البلاد بشكل خاص من نقص الأمطار. لكن الجفاف شمل هذا العام كامل مناطق زراعة الحبوب، مع أن بداية السنة كانت جيدة، وكانت السلطات العامة عند نهاية فصل الشتاء على يقين من أنه من الممكن تجاوز المعدل الوطني البالغ 17 قنطارًا للهكتار الواحد.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح في نهاية العام 2022: "لدينا ثلاثة ملايين هكتار موجهة لإنتاج الحبوب. وإذا ضربناها في معدل إنتاج 30 قنطارًا للهكتار الواحد، سنحصل على 9 ملايين طن"، أي ما يكفي لكي تتحرر البلاد من الواردات. غير أن شح الأمطار حطم هذه الآمال.
"قوموا بري أراضيكم"!
وهكذا أُعطيت الأولوية لإنتاج البذور، مع الاستخدام المكثف للري. لكن مستوى نقص المياه بلغ حدا دفع بالمدن الساحلية إلى الاعتماد في إمداداتها على 14 محطة لتحلية مياه البحر. وفي مواجهة نضوب العديد من الآبار، مُنحت تراخيص للحفر العميق. وقد تأسف الرئيس الجزائري على الأرقام التي قدمتها الإدارة (2) فقال:
"كنا نعمل بأرقام يتم تداولها منذ عشرات السنين حول الإنتاج الفلاحي وغيره. وهذه الأرقام التي كنا نستعملها بعيدة كل البعد عن الحقيقة. مثلاً مساحة الأراضي المزروعة عبر الوطن كانت تقدر بثلاثة ملايين هكتار، لكننا عندما أجرينا تحريات في إطار الرقمنة، وجدنا أنها لم تتجاوز 1.8 مليون هكتار".
على الرغم من الاحتياطيات الإنتاجية التي تتمتع بها مناطق الحبوب في الشمال، فإن الآمال تتجه نحو رمال الصحراء، حيث من المقرر استصلاح مليون هكتار (3). وفي سنة 2022، وعلى بعد أكثر من 1.500 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، أنتجت منطقتا أدرار والمنيعة ما يقرب من مليوني قنطار من الحبوب من أصل 42 مليون قنطار تم إنتاجها على المستوى الوطني، وهي حبوب يتم إنتاجها تحت أعمدة ضخمة للري المحوري. وفي مواجهة الجفاف في الشمال، أرسل الديوان المهني الجزائري للحبوب في بداية شهر أيار (مايو) أرتالاً من الشاحنات والحصادات نحو الجنوب تحت شعار "أحصد حتى الحبة الأخيرة". وهكذا وفر الجنوب البذور للموسم الزراعي المقبل في الشمال، وإنما بكلفة الإعانات العامة واستهلاك كبير للمياه. كما تدعي السلطات أنه لا يوجد نقص في المياه في الصحراء، حيث تقدر حجمها بـ50 مليار متر مكعب في طبقة المياه الجوفية الألبية، لكنها مياه أحفورية لا تتجدد إلا بدرجة قليلة جدا (4). في المنيعة، كانت المياه قبل عشرين عاما تطفو على السطح، لكنها توجد اليوم على عمق 30 مترًا. ويتولى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية مهمة منح الامتيازات الزراعية. ويتسابق المرشحون لخوض المغامرة بسبب إغراء الحصول على الأراضي والإعانات السخية.
هيئات فلاحية عامة بأفكار قصيرة النظر
في الشمال، في أعقاب الجفاف، لم يحصد المزارعون شيئًا، وهم لا يملكون الوسائل لإعادة زراعة حقولهم، لذلك يطالبون الدولة بإلغاء ديونهم. أما هيئات الخدمات الفلاحية، فلا أفكار لديها، وهي بطيئة في إعادة النظر في تقنيات الزراعة، وتتشبث بطريقة التأطير الإداري للفلاحين. وتتم عملية البذر بعد شهر من التأخير، في حين أن البذر المباشر يمثل بديلاً حيث يتيح استغلالاً أفضل لرطوبة التربة، ويجمع بين سرعة التنفيذ وتقليل تكاليف المكننة، ويضمن حدا أدنى من الحصاد حتى في عام جاف. ومن شأن ذلك تمكين المزارع من تغطية تكاليفه واستئناف دورة محصولية جديدة في الموسم التالي. ويحتكر الديوان المهني الجزائري للحبوب عملية جمع المحاصيل، لذلك تجد مطاحن الدقيق نفسها معزولة عن المزارعين. ومنذ أربعين عاما والخبراء الفرنسيون والأستراليون الذين يزورون الجزائر يترافعون لصالح زراعة تحافظ على الموارد، لكن الهيئات الزراعية ظلت صماء، وهي تفضل التعويل فقط على استخدام أصناف جديدة وعلى الأسمدة. وهكذا ظهرت فكرة مثل تحويل جزء من المياه من طبقة المياه الجوفية الصحراوية إلى مناطق الحبوب الواقعة على بعد ألف كيلومتر شمالاً.
القش لخروف العيد
تتطابق الممارسات الحالية مع الزراعة التعدينية من دون إعادة القش إلى التربة، وهي التي تعد الطريقة الوحيدة لتحسين خصوبة الأرض وتخزين المزيد من المياه. وبالنسبة للمزارعين، تعد تربية أكبر عدد من الأغنام من أجل العيد أولوية، ويتم حجز كل حزمة قش لها. وعلى الرغم من رفع سعر القنطار الواحد من القمح الذي يشتريه الديوان المهني للحبوب إلى 6.000 دينار (40.54 يورو)، تبقى تربية الأغنام أكثر ربحية. كما يستخدم الشعير على نطاق واسع لتسمين الحِملان، ويصل سعره في السوق الحرة إلى 7.000 دينار جزائري (47.30 يورو) للقنطار.
يتم تحويل جزء من قمح الطحين المستورد، حيث تجد مطاحن الدقيق فائدة أكبر في بيعه بسعر 3.500 دينار جزائري (23.65 يورو) للقنطار بدلاً من بيعه بالسعر المنظم بـ2.200 دينار جزائري (14.87 يورو) على شكل دقيق للخبازين. وسعر منتجات مطاحن الدقيق حر جزئيًا، لذلك لا تتردد هذه المطاحن في الغش بخصوص معدل استخلاص الدقيق من خلال تقليله إلى أصغر قدر ممكن. وهي طريقة تتيح لها حجمًا أكبر من منتجات الطحن التي يتم بيعها للمربين. وقد فاق سعر القنطار الضعف ليصل إلى 5.000 دينار جزائري (33.79 يورو) للقنطار الواحد.
تهتم الجزائر اليوم بالقمح القادم من البحر الأسود، ويهدف برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب إلى ضمان الاستهلاك المحلي لأكثر من ستة أشهر، وهي المدة المقدرة لـ"المخزون الاستراتيجي" للبلاد. كانت جاذبية تربية الأغنام وسراب زراعة الحبوب الصحراوية حتى الآن هي سبب وأد تطوير زراعة القمح في شمال البلاد. وقد يكون الجفاف الحالي فرصة لإجراء مراجعة جادة لاستراتيجية الحبوب.

*جمال بلعيد: مهندس زراعي فرنسي جزائري الأصل متخصص في الزراعة في المناطق شبه القاحلة. ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.
هوامش:
(1) تشير الزراعة الجافة إلى جميع التقنيات التي تسمح بزراعة غير مروية في تربة قاحلة. تتمثل هذه التقنيات عمومًا في تهيئة الأراضي بطريقة تحقق الاستخدام الأمثل للمياه السطحية من أجل جعل الزراعة ممكنة، دون اللجوء إلى الري (ويكيبيديا)
(2) "رئيس الجمهورية: القوة الاقتصادية للدولة مرتبطة بتوفر أرقام دقيقة وحقيقية، وكالة الأنباء الجزائرية"، 28 شباط (فبراير) 2023
(3) "أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مهيأة للتوزيع بجنوب البلاد"، وكالة الأنباء الجزائرية، 26 نيسان (أبريل) 2023.
(4) "المياه تحت الصحراء: ليست أحفورية إلى هذا الحد"، معهد البحوث من أجل التنمية" - " L'eau sle Sahara : pas si fossile que ça ", Institut de recherche pour le développement (IRD)، أيار (مايو) 2023.



MENAFN10092023000072011014ID1107040791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث