Sunday, 10 September 2023 09:59 GMT

‏مثل 1948: التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

9/10/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أورن زيف* - (مجلة 972+) 2023/8/31
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏في غضون أشهر فقط، تم طرد مجتمعات فلسطينية بأكملها بين رام الله وأريحا بسبب عنف المستوطنين وسياسات الدولة -مما مهد الطريق لاستيلاء إسرائيلي كامل على آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية.‏
* * *
‏‏"مزرعة واحدة تحرس آلاف الدونمات"‏
‏يأتي هروب المجتمعات الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من استعمار إسرائيل للأرض المحتلة. وفي هذه المنطقة بالذات، تتمحور العملية حول مستوطنة "كوخاف هشاحر" وبؤرها الاستيطانية المختلفة، التي ظهرت خلال العقود القليلة الماضية.‏
‏تتحرك بعض هذه البؤر الاستيطانية وتتجول في المنطقة، وتخليها السلطات الإسرائيلية من وقت لآخر، ثم تعيد إنشاءها. ومع ذلك، فقد أسهمت جميعًا، بوسائل مختلفة، في استيلاء المستوطنين التدريجي على المنطقة، سواء كان ذلك من خلال إنشاء المزارع والكروم وإغلاق الطرق الفلسطينية، أو جلب الكرفانات لتكون مواقع أمامية جديدة تدور في فلك المستوطنة الأصلية.‏
تأسست "كوخاف هشاحر" في أواخر سبعينيات القرن العشرين، وهي اليوم موطن لحوالي 1.970 يهوديا إسرائيليا. وتم في تسعينيات القرن العشرين إنشاء البؤر الاستيطانية "معاليه شلومو" و"متسبيه كرامين". وفي العام 1988، تم نقل بوابة "كوخاف هشاحر" بضعة أميال غربًا، مما أدى إلى إغلاق المنطقة الزراعية المحيطة بالمستوطنة، وبالتالي ضم آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية.‏
‏‏على مدى السنوات العشرين التالية، بنى المستوطنون عددًا من البؤر الاستيطانية الإضافية المحيطة بكوخاف هشاحر، بما في ذلك "بلديم" و"ماعوز أستير" و"معاليه أهوفيا". وفي العام 2004، تم إنشاء "عينات كيديم" في اتجاه الجنوب الشرق، بالقرب من أريحا. وتم بناء "ملاخي هشالوم" في العام 2014 في منطقة عسكرية مهجورة جزئيًا، شرق مستوطنة "شيلوه"، وهي الأولى في سلسلة من البؤر الاستيطانية التي أقيمت إلى الشرق. وفي شباط (فبراير) من هذا العام، قررت الحكومة الإسرائيلية إضفاء الطابع الرسمي على البؤرة الاستيطانية، وتحويلها إلى مستوطنة رسمية.‏
أنشئت "مزرعة نيريا"، وهي بؤرة رعوية يملكها نيريا بن بازي، في العام 2018 إلى الجنوب من مستوطنة "ريمونيم"، واستولت على آلاف الأفدنة من الأراضي. وتتبعها بؤر استيطانية فرعية عدة، بما في ذلك اثنتان في اتجاه أريحا: "مزرعة زوهار"، وبؤرة استيطانية أقيمت تخليدا لذكرى هارئيل مسعود، وهو من الضحايا الأربع لهجوم إطلاق نار في مستوطنة "إيلي" في حزيران (يونيو).‏
‏وثمة بؤرة استيطانية أخرى، "مزرعة ميخا"، التي أقيمت في العام 2018 عند سفح "كوخاف هشاحر" المطلة على "عين سامية"، وتم نقلها في العام 2020 لتصبح بالقرب من قرية "رأس التين" التي هجرها سكانها الفلسطينيون الآن. وفي ذلك الحين منع الجيش القرويين الفلسطينيين من عبور "طريق آلون" للوصول إلى أراضيهم. ونظم الفلسطينيون في قريتي المغيِّر وكفر مالك المجاورتين احتجاجات في أعقاب نقل البؤرة الاستيطانية.‏
‏قتل مستوطنون وجنود إسرائيليون ثلاثة فلسطينيين في المغيِّر في السنوات القليلة الماضية. في تموز (يوليو) 2022، أطلق مستوطن النار على أمجد أبو عليا البالغ من العمر 16 عامًا وأرداه قتيلاً. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2020، خلال مظاهرة في يوم جمعة، أطلق قناص من الجيش النار على علي أبو عليا البالغ من العمر 15 عامًا وأصابه في بطنه، مما أدى إلى مقتله. وفي كانون الثاني (يناير) 2019، خلال هجوم شنه مستوطنون مسلحون على القرية، أصيب حمدي النعسان، البالغ من العمر 38 عامًا، متزوج وأب لطفلين، برصاصة في ظهره وقتل.‏
‏في العام 2020 أسس المستوطنون بؤرة "مزرعة رشاش" شمال شرق "ملاخي هشالوم"، على طول حدود "منطقة إطلاق النار 906". وتم إنشاء كرم مؤخرًا جنوب "ملاخي هشالوم"، ونُصبت خيمة على طريق يستخدمه المزارعون الفلسطينيون للوصول إلى أراضي الرعي التي يستخدمونها في منطقة تعرف باسم "الدالية"، لكن المستوطنين يمنعونهم الآن من استخدامها. كما تم إنشاء بؤر أمامية جديدة عدة حول البؤر الأمامية القائمة، التي تم إخلاء بعضها ثم إعادة مستوطنيها إليها.‏
وفي هذه المنطقة نفسها، توجد أيضًا مستوطنات قريبة من "شارع 90"، بما في ذلك "يتاف" و"نعاران" و"جلغال" و"تومر" و"بيتزائيل"، التي يقطنها في المجموع حوالي 1.300 مستوطن.‏
‏وكما أوضح الباحث درور إتكيس، من منظمة المجتمع المدني الإسرائيلية "كِرِم نافوت" مستشهدًا بـ"منطقة إطلاق النار 906" كمثال، فقد "تمكن المستوطنون من إنشاء منطقة مساحتها عشرات الآلاف من الدونمات كانت المجتمعات الفلسطينية التي طردت تستخدمها كمراعٍ، وهي اليوم خالية من الفلسطينيين. بالنسبة للمستوطنين، يمثل هذا (الاستيلاء) إنجازًا بالغ الأهمية، وهم يحاولون إعادة إنتاجه في أماكن أخرى".‏
في واقع الأمر، وفقًا لبيانات منظمة "كرم ناڤوت"، حتى العام الماضي سيطر المستوطنون على حوالي 238.000 دونم من الضفة الغربية بحجة الزراعة والرعي. وفي خطاب ألقاه في مؤتمر عبر الإنترنت استضافته منظمة "أمانا" الاستيطانية في العام 2021، أوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة، زئيف (زامبيش) هيفر،‏‏ المنطق وراء استخدام هذا الأسلوب: "البناء (وحده) يشغل مساحة صغيرة، في ما يعود إلى اعتبارات اقتصادية. وصلنا إلى 100 كيلومتر مربع بعد أكثر من 50 عامًا. (البؤر الاستيطانية الزراعية (المزارع)) تحتل مساحة أكثر من ضعف مساحة المستوطنات المبنية... مزرعة واحدة تحرس آلاف الدونمات من الأراضي".‏
‏"الحدود تتحرك كل شهر"‏
‏في أعقاب النزوح الجماعي للقرويين الفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية، يتحمل مجتمع "عين الرشاش" الفلسطيني، المكون من 18 أسرة والذي يبلغ مجموع سكانه أقل من 100 نسمة، وطأة عنف المستوطنين الإسرائيليين، حيث تمنع البؤرتان الاستيطانيتان القريبتان، "ملاخي هشالوم" و"مزرعة الرشاش" السكان من رعي أغنامهم.‏
‏يقول عيد سلامة زوارة، أحد سكان التجمع: "من هنا إلى فصايل والعوجا، لا يوجد أحد. لقد عشنا هنا لما يقرب من 30 عامًا في سلام. قبل أربع سنوات، أنشأوا البؤرة الاستيطانية، وتغير كل شيء. في البداية قال المستوطنون: 'هذه هي الحدود، سوف نرعى هنا وأنتم هناك'. لكن الحدود تتحرك كل شهر، والآن أصبحوا يصلون بالفعل إلى أعتاب منازلنا مع أغنامهم، ويدخلونها، ولا يمكننا الخروج".‏
‏وأضاف مشيرًا إلى التلال المحيطة: "يوجد متسع هنا لترعى جميع الأغنام في إسرائيل والضفة الغربية. لكنهم (المستوطنين) لا يريدون أن يرعى أي أحد آخر هنا".‏
وقع هجوم كبير هنا في 24 حزيران (يونيو)، عندما دخل عدد من المستوطنين القرية ثم طلبوا تعزيزات. "بعد ذلك، جاء الجيش"، كما يقول زوارة. "هدأنا، لأننا اعتقدنا أنهم سيحموننا، لكن هذا لم يحدث. قام الجنود بتفريق الشبان بالغاز (المسيل للدموع) و(الرصاص) المطاطي، وفي الوقت نفسه حطم المستوطنون النوافذ والألواح الشمسية وبدأوا في إشعال النار في أحد المنازل".‏
‏وتابع زوارة: "ضربوا رجلاً عجوزًا بعصا، وكسروا الراديو الذي كان يستمع إليه كل يوم. ووقف الجنود جانبًا يتفرجون. ووصل ضابط شرطة والتقط صورة للجريح، لكنهم اعتقلوا ثلاثة شبان (فلسطينيين) من القرية".‏
وقال الحاج سلامة، المسنّ الذي تعرض للاعتداء، لـ"مجلة 972+": "منذ الهجوم وأنا خائف. لا أنام في الليل. يغمرني الخوف عند كل مرة تمر فيها سيارة".‏‏
‏زوارة متأكد من أن المستوطنين يعتزمون أن يجعلوا "عين الرشاش" تلقى المصير نفسه الذي لاقته القرى المجاورة التي أُفرغت من سكانها الآن. ويقول: "يريدوننا أن ننتقل إلى مكان آخر، ولكن في كل مكان نذهب إليه هناك المزيد من المستوطنين -فإلى أين نذهب؟"‏.
‏يواجه سكان المعرجات تحديات مماثلة في الجوار. وقالت إيليا مليحة، وهي طالبة من المجتمع تدرس الإعلام وتبلغ من العمر 28 عامًا، لـ"مجلة 972+": "تعيش خمسون عائلة هنا منذ 40 عامًا. نحصل على المياه بواسطة الصهاريج، والمنازل مصنوعة من ألواح الصفيح، ومعظمها هدمت (من قبل السلطات) في الماضي. كما صدر أمر بهدم المدرسة. الأطفال الذين ينهون الصف 12 يذهبون للدراسة في الجامعة أو الكلية، لكن مصدر الرزق هنا كلُّه من الماشية".‏
وتابعت مليحة: "الناس هنا يحبون الحيوانات ويريدون العيش في سلام. في العامين الماضيين، منذ إنشاء البؤرة الاستيطانية، تغيرت الحياة. يقوم المستوطنون بإلقاء جثث الحيوانات في مناطق الرعي، ويدخلون المنازل ليلاً ونهارًا، ويفتحون الخزائن وينثرون محتوياتها، ويبحثون في الثلاجات، وأكثر من ذلك... لكن لدينا القوة والشجاعة، نحن باقون ونستعين بالصمود، لا نريد أن نصبح 'القابون' أو 'عين سامية'".‏
في 27 تموز (يوليو)، دخلت سيارتا جيب فيهما جنود إسرائيليون ملثمون التجمع وقاموا بتفتيش المنازل. وبعد يومين جاء مستوطن مسلح برفقة جنود. "زعموا أن شيئًا ما سُرق منهم، وأرادوا إجراء تفتيش"، كما روت مليحة. ويُظهر شريط فيديو من الحادث مستوطنًا مسلحًا يدخل الخيام السكنية وحظائر الأغنام، ويقوم الجنود بحراسته وإسكات الفلسطينيين الذين طالبوا برحيله.‏
وهناك أيضًا مجتمعان آخران إلى الجنوب معرضان للخطر. أحدهما هو "البقعة"، الذي يقطنه 33 شخصًا بينهم 21 قاصرًا. في 10 تموز (يوليو)، فرّ معظم سكان التجمع بعد أسابيع من هجمات المستوطنين. وقبل ذلك بأيام، كان المستوطنون قد أحرقوا أحد المباني التي تملكها عائلة كانت قد غادرت مؤقتًا بسبب العنف. وبعد النزوح هدمت الإدارة المدنية البؤرة الاستيطانية المجاورة، ولكن أعيد بناؤها منذ ذلك الحين. وفي الجوار، في تجمع "وادي السيق"، يخشى السكان أن يكونوا هم التالون؛ وقد فر بعضهم مُسبقًا.
‏"النظام بأكمله تجري تعبئته
من أجل المستوطنين"‏
‏أوضح إتكيس متحدثاً عن البؤر الاستيطانية: "لا يتعلق هذا بفتى بعمر 16 عامًا يقرر بنفسه ما يجب فعله. الناس يخططون ويفكرون في أين وماذا يبنون. هناك دعم قانوني، ومال، وخبرة وتحفيز. الآن الظروف السياسية أشبه بالحلم. وهم يستغلون هذه الفرصة (بينما) هم في ذروة قوتهم. لم يكن هذا ليحدث من دون دعم أكثر الكيانات فعالية على الأرض، مثل المجالس الإقليمية، وإدارة مستوطنات سموتريتش، والإدارة المدنية".‏
‏وتابع إتكس: "لم نر مثل هذه الجرأة من قبل؛ دخول المجتمعات والهجوم داخل منازل الناس. النظام بأكمله تجري تعبئته من أجل السماح للمستوطنين بالاستيلاء على آلاف عدة من الدونمات".‏
‏وفقًا لتقرير عُرض في القناة 12 الإسرائيلية، يتقدم سموتريتش بخطة لاحتلال المنطقة (ج)، والتي تشمل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها بالفعل وتوسيعها، وإنشاء بؤر جديدة. وفي 20 آب (أغسطس)، على سبيل المثال، قررت الحكومة تخصيص أرض لبؤرة "ميفوؤوت يريحو" الاستيطانية، القريبة من المنطقة المذكورة. وكان قد تم الاعتراف بها رسميًا في العام 2019.‏
‏يبدو أن طرد السكان هو جزء من "‏‏معركة المنطقة (ج)‏‏"، وهي حملة أعلنتها جماعات يمينية وسياسيون إسرائيليون قبل سنوات عدة. لطالما بذلت المنظمات الاستيطانية جهودًا متضافرة لمنع التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج)، التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية وتضم معظم أراضيها المفتوحة والزراعية -وجميع المستوطنات. وتعني سيطرة إسرائيل الأمنية والإدارية الكاملة على المنطقة (ج) أن أي بناء فلسطيني هناك يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، والتي لا تُمنح أبدًا تقريبًا.‏
‏ما فتئت الهيئات الإسرائيلية الحكومية وغير الحكومية على حد سواء تدافع بثبات عن استمرار الاستيلاء على المنطقة (ج). في حزيران (يونيو) 2021، نشرت وزارة الاستخبارات تقريرًا موسعًا ناقشت فيه "خطة فياض" للعام 2009 -التي سُميت على اسم سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني في ذلك الوقت- والتي تضمنت برنامجًا لتأكيد السيطرة (الفلسطينية) على المنطقة (ج) والحصول على دعم أوروبي للمجتمعات الفلسطينية هناك.‏
وزعم تقرير صدر بعد شهرين عن "ريغافيم"، وهي مجموعة استيطانية يمينية متطرفة شارك سموتريتش في تأسيسها، أن بناء المدارس كان جزءًا من خطة فلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج). وفي العام الماضي، حولت وزارة الاستيطان الإسرائيلية حوالي 20 مليون شيكل إلى المجالس الإسرائيلية المحلية في المنطقة (ج)، من أجل استخدامها في جمع المعلومات الاستخباراتية حول البناء الفلسطيني في المنطقة.‏
‏في العام 2017، نشر سموتريتش‏‏ "الخطة الحاسمة" التي وضعها للاستيلاء على الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن الوثيقة لا تذكر المنطقة (ج) بالاسم، إلا أنه كتب أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحقيق "طموحنا القومي لإقامة دولة يهودية من النهر (الأردن) إلى البحر (المتوسط)". ‏
‏وسوف يتطلب القيام بذلك، كما أكد سموتريتش "عملاً سياسيًا قانونيًا لفرض السيادة على كل يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)" بينما يتم بالتزامن إنشاء مدن وبلدات جديدة؛ والمزيد من تطوير البنية التحتية لتكون هذه المناطق على قدم المساواة مع تلك الموجودة داخل الخط الأخضر؛ وتشجيع "عشرات أو مئات الآلاف" من الإسرائيليين على الانتقال إلى الضفة الغربية. وقال: "بهذه الطريقة، سنكون قادرين على خلق واقع واضح لا رجعة فيه على الأرض".‏
‏وعلى الرغم من أن فكرة الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة قد وُضعت على الرف مؤقتًا في العام 2020، إلا أن السلطات والمستوطنين على حد سواء يطبقونها عمليًا في المناطق التي هُجِّرت منها المجتمعات الفلسطينية قسرًا.‏
‏وقال ألون كوهين-ليفشيتز، وهو مخطط حضري في منظمة "بمكوم" غير الحكومية، التي تعمل مع المجتمعات المحلية في المنطقة: "التهديد الحقيقي ليس أوامر الهدم، وإنما هو عنف المستوطنين. من بين 50 مجتمعًا بحثنا فيها في المنطقة، هناك 20 مجتمعًا هي الأكثر عرضة للخطر، وقد غادر بعضها بالفعل. تحاول الدولة 'تطهير' المنطقة منذ العام 2014، من دون جدوى -حيث حالت التدابير الإجرائية، والدبلوماسية والقانونية دون تحقيق ذلك. ‏
‏وتابع كوهين-ليفشيتز: "الآن انتقلت الدولة من محاولة نشطة لترحيل (الفلسطينيين) إلى تجاهل سلبي لأعمال المستوطنين. إنه نهج أكثر ملاءمة وأكثر نجاحًا".‏
‏ما يزال عدد من الناشطين الإسرائيليين والدوليين يذهبون إلى المنطقة بانتظام منذ سنوات، ويحاولون الوقوف مع السكان الفلسطينيين ضد المستوطنين. ووصف الحاخام أريك آشرمان، أحد هؤلاء الناشطين، السياسة الإسرائيلية على النحو الآتي: "في كل مكان هناك ثلاث ضربات: التهديدات والعنف؛ الأضرار الاقتصادية الناجمة عن منع (الرعاة) من الوصول إلى أراضي الرعي؛ ودعم الدولة -من خلال عمليات الهدم والمصادرة، وعدم الرغبة في توفير أي حماية". ‏
‏وتابع آشرمان، محذرًا: "أخبرتني الشرطة بأنه لا يوجد شيء يمنع المستوطنين قانونًا من التجول في أماكن منازل (الفلسطينيين)، أو حتى داخل الخيام. إذا لم نفعل أي شيء، فإن المزيد والمزيد من المجتمعات ستغادر. نحن في حاجة إلى أن نكون حاضرين جسديًا على الأرض".‏
‏رفض الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي طلب التعليق.‏

*أورين زيف Oren Ziv: مصور صحفي منذ فترة طويلة ومؤسس مجموعة المصورين الصحفيين الحائزة على جوائز، Activestills، والتي ابتكرت اللغة البصرية المرئية والمقنعة لمجلة ‏‏Local Call‏‏ على مر السنين. منذ العام 2003، يقوم زيف بتوثيق القضايا الاجتماعية والسياسية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. انضم إلى فريق ‏‏Local Call‏‏ كمراسل صحفي في العام 2018، حيث غطى قصصًا يومية متعلقة بقضايا حقوق الإنسان والحقوق المدنية، من الاحتلال والإسكان الاستيطاني ميسور التكلفة إلى النضالات الاجتماعية والاقتصادية والاحتجاجات ضد التمييز. نُشرت أعماله في مدونة "‏‏نيويورك تايمز‏‏ لنس"، "‏‏الجزيرة"‏‏، "‏‏فايس"‏‏، ‏‏مجلة "تابلت"‏‏، وغيرها الكثير. حصل على جائزة اختيار القيمين في الشهادة المحلية الإسرائيلية لمتحف أرض إسرائيل خلال الفترة 2011-2014. حاصل على درجة الماجستير في البحث/ هندسة الطب الشرعي، من جامعة غولدسميث في لندن.‏
*نشر هذا التحقيق تحت عنوان: 'It's like 1948': Israel cleanses vast West Bank region of nearly all Palestinians



MENAFN10092023000072011014ID1107040790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث