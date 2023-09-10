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السلة يستهجن رفض ثلاثة لاعبين تمثيل المنتخب في“الألعاب الآسيوية”

9/10/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






تصطدم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة، بتوجهات العديد من اللاعبين، في الامتناع عن اللعب وتمثيل المنتخب الوطني الأول للرجال في دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة“هانغتشو” الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويرفض الشقيقان زين وكيدن النجداوي تمثيل المنتخب الوطني في“الأسياد” لأسباب غامضة، فيما يفضل لاعب الجناح أمين أبو حواس، الالتحاق بصفوف فريقه الجديد نادي الحشد الرياضي العراقي، علما بأن تعليمات اللجنة الأولمبية تعرض اللاعبين المتخلفين لخطر الإيقاف والشطب من اللعبة محليا، بالتوافق مع الاتحاد الدولي“فيبا”.
وتخضع مشاركة اللاعبين والمنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية، إلى تعليمات اللجنة الأولمبية، لكونها هي المسؤولة عن تسمية البعثة والألعاب التي ترغب بالمشاركة فيها خلال المحفل الآسيوي، بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية.
ويقول رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان في معرض رده على استفسارات (الغد) حول التداعيات الأخيرة:“تعليمات اللجنة الأولمبية واضحة بهذا الشأن، من يرفض تلبية نداء الوطن عند استدعائه، يحق للاتحاد إيقافه محليا، كما سنخاطب الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) لمنعه من اللعب دوليا”، لافتا إلى أن ذلك لا يعتبر تهديدا أو ابتزازا للاعب، وإنما حق لاتحاد كرة السلة واللعبة بشكل عام.
وأضاف:“لا يمكن لأي لاعب أن يرفض تلبية نداء الوطن، إلا في حالات طارئة يمكن قبول العذر فيها بالتوافق مع الجهاز الفني، ويجب على الأندية أن تتحمل دورها بتوعية اللاعبين وحثهم على أهمية الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، في سبيل رفع علم الأردن خفاقا في سماء كبرى المحافل الدولية”.
وحول المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم والحلول في المركز 32 والأخير، أشار عليان:“كنا نتوقع تحقيق الأفضل، وربما يكون المجهود الكبير المبذول في مباراتي اليونان ونيوزيلندا قد انعكس سلبا على شكل الأداء في الأوقات الحاسمة خلال المباريات الأخرى، إلى جانب الإصابات التي ضربت لاعبينا”.
واختتم:“سيكون هناك تقييم كامل للمرحلة الماضية، وطلبنا من الجهاز الفني تقديم تقرير مفصل في أسرع وقت، وسيتم دراسته تمهيدا لمحاسبة كل مقصر”، مشددا على أن مصلحة المنتخب الوطني تسمو فوق كل المصالح الشخصية.
ويواصل كيدن نجداوي، الذي رفض الالتحاق بالمنتخب الوطني في رحلة التحضير لكأس العالم بعد استدعائه، شن حملة غير مبررة على اتحاد كرة السلة، وكان آخرها تعليقه على حالة نشرها شقيقه زين عبر حسابه في“إنستغرام”، وقال فيها:“انتبه، قد يحظرك الاتحاد لمدة عامين”، مضيفا في رده على أحد الأشخاص،“هددوه بمنعه من اللعب في الدوري إذا لم يلتحق بالمنتخب الوطني في الصين، هذا ابتزاز”.
وينتظر الجهاز الفني التحاق اللاعبين أشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة، ببعثة“صقور الأردن” التي تتحضر للمشاركة في لعبة كرة السلة 5×5 والثلاثيات في دورة الألعاب الآسيوية، بعد الاستقرار على اللاعبين، فريدي إبراهيم وسامي بزيع وهاشم عباس وأحمد الحموري ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة ومالك كنعان وأحمد الدويري والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.
وأسفرت نتائج قرعة دورة الألعاب الآسيوية، عن وقوع“صقور الأردن” في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وجاءت منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا بالمجموعة الثانية، وحلت منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما البعض“كروس” في الدور التأهيلي للدور ذاته.



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