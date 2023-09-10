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صور مؤلمة لضحايا زلزال المغرب يجسدها مستشفى مراكش

9/10/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مراكش- يجسد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، والذي يحمل إليه الكثير من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة صورة للمأساة الانسانية التي خلفها الزلزال.
سائق سيارة إسعاف يقول منذ لحظة وقوع الزلزال ونحن ننقل الضحايا، وما زلنا، وأخشى أننا سنستمر في هذا العمل طيلة الأيام القادمة".
السائق الذي بدا على وجهه الشحوب والتعب قال أن الوضع سيئ للغاية، وما لبث أن سارع إلى إغلاق باب سيارة الإسعاف مغادرا نحو منطقة جديدة لجلب ضحية جديدة.
ولغاية أمس الأول لم يعتد سائق سيارة الإسعاف هذا ورفاقه على مواجهة كارثة بهذا الحجم، التي لا شك أنها ستترك ندوبا عميقة في ذاكرتهم إلى الأبد، كيف لا وهم يحملون يوميا عشرات الضحايا إلى المستشفيات، ولا يعلمون هل سينجون أم سيضافون للائحة الموتى التي لا تريد أن تتوقف عن الارتفاع.
وفيما ما يزال رقم الضحايا في ارتفاع مستمر، عدد الجرحى في تزايد كذلك ومعظمهم ذوو إصابات خطرة. ومع انتشال ضحايا جدد من تحت الأنقاض الكل متأكد من أن الرقم سيرتفع.
المستشفى الجامعي بمدينة مراكش كأنه خلية نحل لا تهدأ، فسيارات الإسعاف داخلة وخارجة، فهو أحد أبرز المستشفيات المركزية التي يحمل إليها ضحايا الزلزال.
وبمجرد وصول سيارة إسعاف، يلتف حولها الممرضون والأهل ويحملون المصابين إلى قاعات المستشفى، حيث تواصل الكوادر الطبية عملها من دون توقف منذ الدقائق الأولى لوقوع الزلزال.
هذه سيارة إسعاف أنزل منها على ناقلة شبح إنسان مغطى بملاءة منزلية وهو لا يكاد يحس بما حوله، وتلك السيارة أنزلت منها عائلة كاملة؛ أب مصاب برضوض في رجله، وأم تحمل طفلا لف رأسه بضمادة طبية، وهناك سيارة إسعاف ثالثة أنزل منها كهل متكئ على جانبه الأيمن ولا يكاد ينبس ببنت شفة.
من خلال ملابسهم وسحنات وجوههم الحزينة، من الواضح أنهم من سكان المناطق النائية التي ضربها الزلزال مباشرة.
وتمنع شركة الأمن المكلفة بحراسة المستشفى الجميع من الدخول باستثناء الأطباء والممرضين، فكل متر داخل المستشفى يُستغل لمعالجة ضحايا الزلزال.
وبهو المستشفى الذي كان قبل أيام يعج بالزوار الان يعج بالمصابين برضوض وكسور وفيه تتم معاينة بعض الحالات المتجاوزة لحالة الخطر والتي لا تنفك تصل للمستشفى.
الأطباء والممرضون لم يتوقفوا عن العمل منذ الدقائق الأولى للزلزال، ويستغلون كل فرصة سانحة لأخذ قسط من الراحة داخل حديقة المستشفى الغاصة بالأهالي والزوار، ولا يكادون يرفعون رؤوسهم إلا للحديث إلى زملائهم في ما يشبه الفضفضة.
أحدهم (فضل عدم الكشف عن اسمه) قال أن المستشفى استقبل عددا هائلا من الضحايا، إصاباتهم متباينة الخطورة.
وأضاف أن المستشفى يغص بالأطر الطبية والتمريضية، والمشكلة الحقيقية تكمن في إيجاد أماكن لاستقبال الضحايا، فضلا عن التنسيق بين الفرق الطبية لإجراء العلاجات اللازمة، فكل طبيب لهول الكارثة يجتهد في فعل ما يلزم للمصاب الذي يصل.
وعدم وجود أماكن كافية لاستقبال العدد الكبير للضحايا يصعب عملية حصر الواصلين من المصابين بالزلزال وفق تصريحات الأطباء، الذي قالوا أن ذلك خلق مشاكل مع بعض الضحايا وأهاليهم، حيث طولب من بعض الجرحى المصابين بإصابات خفيفة مغادرة المستشفى، لترك أماكنهم للمصابين بإصابات خطيرة، وهو ما رفضه أهالي الضحايا بدعوى حاجة أقاربهم للرعاية الطبية المباشرة.
بعض الناشطين في جمعيات أهلية خيرية فاجأوا زوار المستشفى بمساعدات بسيطة عبارة عن مياه للشرب وسندويتشات متواضعة، لكنها زرعت البسمة على وجوه متعبة حائرة خائفة مما هو آت، مثلما هي خائفة على مصير أفرادها المصابين.
بعض الأهالي افترشوا الحديقة البسيطة داخل المستشفى للنوم وأخذ قسط من الراحة بعد يوم متعب صاحبوا فيه أفراد عائلاتهم من أعالي الجبال التي ضربها الزلزال إلى مدينة مراكش لأجل العلاج، ولا يريدون المغادرة قبل الاطمئنان على مصيرهم.
وعندما ضاق المكان بالضحايا والأهالي والزوار، اجتمع خلق كثير خارج المستشفى؛ نساء ورجال وشباب وشيب، يجاهدون فقط حتى لا يغلقوا الباب الرئيسي للمستشفى الذي تدخل منه سيارات الإسعاف أساسا.
وبين الفينة والأخرى يسمع صوت مخيف لسيارات إسعاف لا تدخل من الباب الرئيسي للمستشفى، وعندما تسأل عن ذلك يجيبك أحدهم: إنها تخرج من باب آخر حاملة إلى المشرحة جثث مصابين التحقوا بالرفيق الأعلى، ثم ما يلبث أن يواصل ما كان منشغلا فيه قبل أن يجيبك.
فهنا، رائحة الموت الصامت تغمر المكان، ولم يعد خبر وفاة ضحية جُلب قبل دقائق إلى المستشفى حدثا يستوجب التوقف والحزن.
وخلف الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب دمارا واسعا في بلدات وقرى في المغرب، وظهرت مشاهد الركام والتشققات في المنازل والشوارع حيث تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين محتملين، وفيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا، قال مرصد الزلازل الأورومتوسطي إنه سجل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وتحديدا على بعد 77 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وتعد هذه إحدى توابع الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب وخلف دمارا واسعا في بلدات وقرى من المملكة.
فرق للانقاذ من دول عديدة توجهت لمكان الفاجعة للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ بعضها معزز بآليات ومعدات متخصصة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية للتخفيف على المتضررين جراء الزلزال.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن زلزال المغرب أدى إلى تضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش وضواحيها.
إلى ذلك شيع المغرب أمس مئات الضحايا، فيما ما تزالت عمليات البحث عن ناجين وضحايا ما تزال مستمرة.
وتعد ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضررا حيث سقط 1293 قتيلا، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلا، (حصيلة أولية) وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غربي مدينة مراكش السياحية دمر الزلزال قرى بأكملها.
قال البيت الأبيض صباح أمس إنه أبلغ المغرب أنه على استعداد لتقديم دعم كبير في مجالات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية.
وتجمعت عائلات في مراكش في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث أمضت ليلة أخرى في الشوارع بعد أعنف زلزال تتعرض له البلاد منذ أكثر من نصف قرن، والذي جعل كثيرين يشعرون أن منازلهم لم تعد آمنة للعودة إليها.-(وكالات)



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