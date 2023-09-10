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المصاروة يفوز بذهبية الجولة الأخيرة في دوري الكراتيه العالمي

9/10/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة أمس بالميدالية الذهبية، بفوزه على اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون، في المباراة النهائية لوزن تحت 75 كغم، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري ‏العالمي التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأيرلندية دبلن.‏
وظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه، على اللاعب التشيلي ‏توماس فيراير.‏
وتواصل الإنجازات التاريخية للكراتيه الأردنية. فعلى ضوء نتائجهما في الدوري العالمي، فاز لاعبا المنتخب الوطني محمد الجعفري ‏وعبد الرحمن المصاطفة بجائزة“الفائزون الكبار” لوزني تحت 84 كغم وتحت 68 كغم، وذلك عقب انتهاء الدوري العالمي أمس في ‏دبلن.‏
ويتصدر المصاطفة الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 68 كغم برصيد 2070 نقطة، والأمر نفسه ينطبق على محمد الجعفري الذي يتصدر الترتيب العام ‏لوزن تحت 84 كغم برصيد 2490 نقطة.‏
وكان المصاطفة قد نال ميداليتين ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب، ونال يوم أمس الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم في ‏‏”جولة دبلن”، كما نال الجعفري ميداليتن ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في جائزة القاهرة، وجمع ‏المنتخب الوطني في الدوري العالمي في الجولات الثلاث الماضية التي أقيمت في مصر واليابان والمغرب 6 ميداليات من بينها 4 ذهبيات ‏وفضية كان قد حققها اللاعب عفيف غيث.‏
وجائزة“الفائزون الكبار” تمنح لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم ممن شاركوا في جولات الدوري العالمي، وحققوا أفضل ‏الإنجازات في هذه الجولات خلال العام، والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة ‏مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.‏
وثمن رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب خلال حديثة لـ”الغد”، الإنجاز التاريخي للكراتيه الأردنية، حيث بذل لاعبو المنتخب الوطني ‏جهودا مضاعفة في البطولات العالمية، وأثبتوا قدرات عالية في منافسة أبطال العالم، كما أن للمدير الفني محمد إبراهيم دورا فاعلا ‏ومميزا بحكم خبرته التدريبية ورؤيته الحكيمة التي أوصلت الكراتيه إلى أرفع المستويات، وقال قطب: نيل لاعبين اثنين لجائزة الفائزون الكبار إنجاز كبير، نبارك للاعبين إنجازهم، وأثمن دور اللاعبين المميز في الدوري العالمي والإنجازات التي تحققت في دوريات ‏الرباط واليابان والمغرب ودبلن”.‏
وأضاف:“نتمنى مزيدا من الإنجازات للكراتيه الأردنية، ونتمنى للاعبي المنتخب الوطني للكراتيه إنجازات مميزة في دورة الألعاب ‏الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في الصين الشهر الحالي، وبطولة العالم في للكبار والتي ستقام في العاصمة المجرية بودابست الشهر ‏المقبل والتي تعد من أقوى البطولات، وأتوجه بالشكر لكافة الكوادر والداعمين الذين ساهموا في وصول الكراتيه الأردنية إلى أرفع ‏المستويات”.‏



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