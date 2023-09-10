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ما الذي حققته قمة العشرين لتصفها روسيا بالناجحة؟

9/10/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الهند - في ختام أعمالها سلمت الهند رئاسة قمة "العشرين" إلى البرازيل، فيما أشادت روسيا بالإعلان التوافقي الذي نأى عن انتقادها بشكل مباشر بسبب الحرب في أوكرانيا، ووصفتها بالناجحة.
وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من قادة المجموعة عقد اجتماع افتراضي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لمراجعة التقدم في السياسات المقترحة، والأهداف المعلنة في القمة.
وقال مودي في بيان "مسؤوليتنا هي النظر في الاقتراحات التي قُدمت لنرى سبل تسريع التقدم بشأنها".
وأصدرت المجموعة إعلانا للقادة أحجم عن انتقاد روسيا بسبب الحرب، لكنه سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع، ودعا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.
وجاء الإعلان التوافقي مفاجأة؛ ففي الأسابيع التي سبقت القمة، تسببت وجهات النظر المتباينة بشدة بخصوص الحرب الروسية في إثارة مخاوف بشأن خروج القمة عن مسارها، وطالب الغرب الدول الأعضاء بانتقاد موسكو بسبب الغزو، وردت موسكو بأنها ستعرقل أي قرار لا يخدم موقفها.
ووصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمس قمة العشرين بـ"الناجحة" سواء للهند أو للدول النامية الواقعة في جنوب العالم، موضحا أن بلاده "تمكنت من إحباط المحاولات الغربية لجعل أوكرانيا تهيمن على جدول أعمال القمة".
وأضاف لافروف الذي تولى رئاسة الوفد الروسي في مؤتمر صحفي أن "نص الإعلان الختامي لا يذكر روسيا على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "الرئاسة الهندية نجحت فعلا في توحيد المشاركين في مجموعة العشرين، الذين يمثلون جنوب العالم"، لافتا إلى أن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين تمكنت من إسماع أصواتها، وساعدت على ضمان عدم طغيان الصراع الأوكراني على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين.
من جهته قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين، إن الإعلان الصادر عن القمة "يبلي بلاء حسنا في الدفاع عن المبدأ القائل، بأنه لا يجوز للدول استخدام القوة للسعي للاستيلاء على أراض أو انتهاك سلامة أراضي دول أخرى وسيادتها، أو استقلالها السياسي".
وأشادت ألمانيا وبريطانيا أيضا بالقرار، لكن أوكرانيا قالت على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها أوليغ نيكولنكو، إنه "ليس شيئا يدعو للفخر".
من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن مجموعة العشرين التي تأسست لحل القضايا الاقتصادية الدولية ليست بالضرورة المكان الذي يُتوقع منه أن يحرز تقدما دبلوماسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.
لكنه أضاف في مؤتمر صحفي، أن إعلان مجموعة العشرين لا يمثل نصرا دبلوماسيا لروسيا، التي بدت في عزلة خلال القمة.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن العدوان الروسي على أوكرانيا يمكن أن يهز أسس مجموعة العشرين.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي طلب عدم كشف هويته أمس إن حرب أوكرانيا كانت القضية الأكثر إثارة للجدل قبل التوصل إلى توافق.
ومن المشاريع التي ترسخت بقمة العشرين توقيع مبادرة البنية التحتية المعروفة باسم (الممر الاقتصادي) الذي وقع ما بين السعودية والهند والإمارات وأوروبا.
ووصف عاموس هوكستاين المبعوث الرئاسي لشؤون الطاقة في الإدارة الأميركية المشروع بالطموح للغاية، وانه سيكون له أثر إيجابي كبير جداً على المنطقة، مضيفا في تصريحات صحافية أمس إنه "سيغير الشرق الأوسط".
كما أضاف أن التوقيع على مذكرة التفاهم هو ثمار حراك هادئ وجهود دبلوماسية استمرت أشهراً.
وأكد أنه خطة طموحة عملت عليها الإدارة الأميركية لعدة أشهر حتى تم التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الهندية نيودلهي.
إلى ذلك، أوضح أن البدء في وضع الخطوط العريضة للخطة سيبدأ خلال 60 يوما، حيث ستجتمع لجان العمل لوضع الميزانية ومراجعة البنية التحتية الموجودة لربط السعودية والإمارات والأردن بخطط سكك حديدية، ثم بحث آلية الاستثمار وبدء التفاوض حول مراكز توليد الطاقة مثل الكهرباء والهيدروجين وعقود الشراء مع أوروبا.
وتوقع هوكستاين أن تحقق السنة الأولى تقدما ملموسا قبل الانتقال للمرحلة الثانية وهي التنفيذ والبناء والاستثمارات.
وكان ولي العهد السعودي أعلن أول من أمس أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. مضيفا على هامش قمة مجموعة العشرين أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
كما أوضح أنه سيسهم أيضا في مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، مضيفا إن مذكرة التفاهم تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة وتوليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف.
يشار إلى أن هذه الخطة تتألف من ممرين منفصلين، هما الممر الشرقي الذي يربط الهند مع الخليج والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا.
وتشمل تلك الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.
وفي ختامها وافقت مجموعة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي لها، الذي يضم 55 دولة، عضوا دائما ممثلا عن دول جنوب العالم في المجموعة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من بين المشاركين في القمة التي استضافها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سعى للعب دور محوري لتحقيق توازن بين مصالح جنوب العالم ومصالح الغرب.-(وكالات)



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