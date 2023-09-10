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أندية المحترفين.. قول وفعل

9/10/2023 2:34:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








على خطى بيانات القمم العربية، خرجت أندية المحترفين بتوصيات ختامية شديدة اللهجة ولكنها غير معلنة، تطالب اتحاد الكرة بصرف مستحقات الأندية المالية خلال عشرة أيام، أو مواجهة عواقب وخيمة وخيارات عديدة، من ضمنها الانسحاب من منافسات الدوري.
رؤساء أندية شاركوا في الاجتماع، يرون أن جميع الأندية جادة هذه المرة في مطالبها وفي تنفيذ تهديداتها، بعد أن اجتمعت على هم واحد مشترك، وهو نقص في القدرات المالية، ما تسبب في أزمات داخل الفرق، بل إن هذه الأزمات مرشحة للانفجار في حال لم تنجح الأندية في تأمين مبالغ مالية تعينها على الإيفاء بالتزاماتها، وما أكثرها.
الشارع الرياضي لم يتفاعل مع اجتماع الأندية وتوصياته، ولم يأخذ انفعالات المجتمعين على محمل الجد، على اعتبار أن الأندية دائما ما تصعد في التصريحات الإعلامية وتلوح وتتوعد وتهدد، ولكنها سرعان ما تهدأ وتعود للارتماء بأحضان اتحاد الكرة، كل وفق مصالحه ومتطلباته ومدى تلبية احتياجاته، الأمر الذي يعيد الأندية إلى نقطة الصفر.. بلا كلمة أو ثقل أو تأثير نتيجة التفرقة التي تصيبهم في كل مرة.
رئيس أحد الأندية، اعترف أن الأندية لم تجتمع يوما على كلمة واحدة، ما أسهم في استقواء الاتحاد عليها، ولكنها في هذه المرة، بدت الأندية خلال الاجتماع الأخير أكثر جدية في تنفيذ وعيدها وتهديدها في حال لم يبادر الاتحاد إلى صرف مبالغ مالية أكبر، وفي حال لم يحدث ذلك، فإنه لن يكون أمام الأندية مستقبلا إلا القبول بالواقع كما هو.. أندية بلا حول ولا قوة.
الضحكة الصفراء التي ارتسمت على محيا أحد أعضاء الإدارات بعد الاجتماع، كشفت عن عدم تفاؤل بما هو مقبل، في ظل قدرة الاتحاد على اختراق الأندية، فيما قال عضو إدارة آخر:“إن أندية المحترفين في هذه المرة“قول وفعل”.. هل فعلا ستكون الأندية قادرة على تطبيق مقولة“قول وفعل”، أم أن ما يجري مجرد انفعالات سرعان ما تزول؟”.



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