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ثلاثيني يهدد بحرق نفسه داخل محكمة في إربد.. والأمن يضبطه

9/10/2023 2:33:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






هدد مواطن ثلاثيني بحرق نفسه، داخل محكمة اربد الشرعية، اليوم الأحد، وفق ما صرح به مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"الغد" إن الأجهزة المختصة ضبطت الثلاثيني، وتم تحويله إلى مركز امن بني عبيد للتوسع بالتحقيق معه ومعرفة اسباب اقدامه على حرق نفسه.



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