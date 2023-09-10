ثلاثيني يهدد بحرق نفسه داخل محكمة في إربد.. والأمن يضبطه

ثلاثيني يهدد بحرق نفسه داخل محكمة في إربد.. والأمن يضبطه
التاريخ
9/10/2023 2:33:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
هدد مواطن ثلاثيني بحرق نفسه، داخل محكمة اربد الشرعية، اليوم الأحد، وفق ما صرح به مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الغد" إن الأجهزة المختصة ضبطت الثلاثيني، وتم تحويله إلى مركز امن بني عبيد للتوسع بالتحقيق معه ومعرفة اسباب اقدامه على حرق نفسه.
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