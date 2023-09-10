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الغور الشمالي.. فتيات يتجاوزن عقبة البطالة عبر فضاء البيع الإلكتروني

9/10/2023 2:33:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- استطاعت العديد من الفتيات في لواء الغور الشمالي، إيجاد موطئ قدم لهن في عالم البيع الإلكتروني، مع ازدياد انتشاره في المملكة على نحو واسع، مدفوعات بالأمل في تخطي عقبة البطالة، وتحقيق مردود مالي يساعدهن على تأمين متطلبات الحياة الكريمة لهن ولأسرهن.
ولا تقتصر البضائع التي تعمل فيها فتيات اللواء على سلع معينة، إنما تمتد لتطال أصنافا عديدة كالملابس والحوليات والزراعات الموسمية كالفول وورق العنب واللوزيات، بالإضافة إلى منتجات يدوية الصنع كالإكسسوارات وما إلى ذلك من البضائع المختلفة.
العشرينية سهام علي من منطقة وقاص، لم تجد وسيلة لتوفير مصاريفها الشخصية بعد أن تخرجت من الجامعة، سوى اللجوء إلى البيع الإلكتروني عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كبيع الملابس والأدوات المنزلية وأدوات الزينة، وكذلك الحلويات والمنتجات الزراعية.
تقول سهام، إن "ذلك العمل جاء بعد أن فقدت الأمل في إيجاد وظيفة رسمية أو في القطاع الخاص كالمصانع أو الشركات الموجودة في المحافظات القريبة"، مشيرة إلى أنها تخرجت قبل حوالي 3 سنوات، وجعلها جلوسها في المنزل بلا عمل تشعر أنها "أصبحت عالة على المجتمع"، ولفتت في الوقت ذاته إلى أنها "رفضت الزواج لحين أن تضع أقدامها على بداية طريق العمل، وإن كان ذلك العمل مشروعا بسيطا خاصا بها".
وأضافت سهام، "لاحظت رواج البيع الإلكتروني، خصوصا بين طالبات الجامعة، لكن كنت بحاجة إلى رأس مال لأبدأ، فطلبت من والداتي أن تقرضني مبلغا من المال، وهو ما حدث بالفعل، فكانت انطلاقتي قبل نحو عام، إذ قمت بإنشاء حسابات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وبدأت بالتواصل مع أكبر عدد ممكن من الفتيات من خلال تلك المنصات، والبدء بعمليات البيع".
أما رهام حسين التي ما تزال على مقاعد الدراسة الجامعية، فتقول "جمعت رأس المال البسيط من مصروفي اليومي، إذ كنت في كل يوم أقوم بوضع دينار في الحصالة، وبعد فترة وجيزة استطعت تجميع مبلغ مالي مكنني من دخول عالم التسويق الإلكتروني، قبل أن يتطور الأمر وأتعاقد مع شركات توصيل للبضائع التي أبيعها، إذ كانت البداية من الأغوار الشمالية، والآن تجوب بضاعتي المحافظات الأخرى، فيما أستعين كذلك بوالدي لتوصيل بعض الطلبات، وتوفير أجرة الدفع للشركات".
الشابة سرى أبو الرب، تقول، "استغليت مهارتي بكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التواصل مع الزبائن، وبدأت عملي بالبيع الإلكتروني من خلال الاعتماد على الدراجات الهوائية لتوصيل الطلبات داخل اللواء".
وأضافت أبو الرب، "أعمل في بيع المنتجات الزراعية التي يقوم والدها بزراعتها كالفول وورق العنت والملوخية كون هذه المنتجات موسمية تستمر لفترة بسيطة، مع عدم وجود سوق خاص بها، الأمر الذي دفعني للتفكير في إيجاد حل وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتوفير خدمة التوصيل إلى المنازل، مع القيام بعرض صور المنتجات وتحديد سعرها".
وقالت، "أطلب من الزبائن تحديد الكمية المطلوبة ووضع العنوان ورقم الهاتف للتواصل، وهناك تفاعل كبير جدا من الزبائن وخصوصا النساء"، لافتة إلى أنها وجدت ضالتها ببيع المنتجات الزراعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا للعائلات التي تقع منازلها في المناطق الجبلية ذات الطبيعية الجغرافية الصعبة ويفضلون الشراء الإلكتروني وتوصيل الطلبات إلى بيوتهم".
يذكر أن لواء الغور الشمالي، يعد من المناطق الأشد فقرا في المملكة، ويبلغ عدد سكانه نحو 130 ألف نسمة، موزعين على 3 بلديات هي بلدية شرحبيل بن حسنة، وبلدية معاذ بن جبل وبلدية طبقة فحل، في حين يعتمد نصف أهالي اللواء في تحقيق الدخل على العمل في القطاع الزراعي، بينما يعتمد النصف الآخر على العمل في القطاعات المختلفة الأخرى.



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