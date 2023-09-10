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أبرزها التغير المناخي.. تحديات تؤخر الموسم الزراعي بوادي الأردن

9/10/2023 2:33:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن- صعوبات وتحديات جمة يواجهها مزارعو وادي الأردن مع بدء موسم زراعة أراضيهم، أبرزها تداعيات التغيرات المناخية المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في المناطق الشفوية، وشح مياه الري، وارتفاع الكلف ونقص السيولة وغياب التمويل ونقص العمالة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي خلال الشتاء.
كل ذلك، وفي ظل غياب تام للزراعات المبكرة، وضع مزارعين تحت حالة من الخوف والتردد، الأمر الذي قد يدفعهم إلى تأخير بداية الموسم إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويرى مزارعون في حديثهم إلى "الغد"، أن تلك العوامل دفعتهم إلى تأخير الموسم الزراعي في وادي الأردن خلال العقد الأخير، موضحين أنها أسهمت كذلك في إطالة عمر الإنتاج في المناطق الشفوية إلى وقت متأخر، ما اضطر مزارعي الوادي إلى تأخير مواعيد إنتاجهم لئلا تتضارب مع مواعيد الإنتاج الشفوي.
وينقسم الموسم الزراعي بوادي الأردن إلى قسمين، هما الزراعة المبكرة التي تبدأ خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وتزرع هذه الفترة عادة بالباذنجان، في حين تبدأ زراعة العروة التشرينية من منتصف أيلول (سبتمبر) وحتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، وتزرع بالمحاصيل الحقلية كالفلفل والخيار والكوسا والبندورة والبطاطا والمنتجات الخضرية الأخرى.
المزارع وليد الفقير يؤكد، أن "وادي الأردن يشهد تراجعا كبيرا في الزراعات المبكرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي بالتزامن مع شح مياه الري"، لافتا إلى أن "هذه العوامل إضافة إلى نقص السيولة وغياب الدعم اللازم لبدء الزراعة سيؤدي إلى تأخير الزراعة للعروة التشرينية شهرا على الأقل".
وأضاف الفقير، أن "المخاوف من نقص المياه في ظل تراجع معدلات الهطل المطري وتراجع مخزون السدود واستمرار تراجع الأوضاع التسويقية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ونقص العمالة الزراعية الكافية، جميعها عوامل تشكل تحديات تواجه المزارعين للموسم المقبل"، مشيرا إلى أن "بدء زراعة الأراضي يبقى مرهونا بتحسن الأجواء وتوفر كميات مياه كافية لري الأشتال".
ومن وجهة نظر المزارع نواش العايد، فإن "غالبية المزارعين سيحجمون عن زراعة أراضيهم خوفا من عدم كفاية المياه اللازمة للري في ظل ارتفاع معدلات التبخر جراء ارتفاع درجات الحرارة"، لافتا إلى أن "استمرار ارتفاع درجات الحرارة يزيد من فرص إصابة الأشتال بالأمراض الفطرية والآفات الحشرية ما يقلل من فرصة نجاح نموها".
وأشار إلى أن "زراعة الأرض في ظل هذه التحديات تعد مغامرة، إذ إن المزارع سيجد نفسه مرغما على تحمل كلف طائلة لمكافحة الآفات الزراعية والتي يمكن تلافيها مع تساقط الأمطار"، متوقعا في الوقت ذاته أن "تتأخر مواعيد الزراعة إلى فترة أطول إذا ما استمرت الأوضاع المناخية السائدة".
بدوره، قال المهندس الزرعي عواد البليلات لـ"الغد"، إن "تأخر الموسم الزراعي الحالي، يعود لجملة من الأسباب أهمها ارتفاع درجات الحرارة ونقص مياه الري، إضافة إلى التحديات الأخرى كارتفاع الكلف ونقص العمالة"، موضحا أن "التغير المناخي تسبب باختلال واضح في الدورات الزراعية وتغير في مواقيتها، إذ "أسهم في ترحيل مواعيد الزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة لمدة شهر تقريبا".
وأضاف البليلات، أن "شح مياه الري خلال الفترة الحالية، دفع معظم المزارعين إلى تأخير موعد الزراعة، كون فترة زراعة النبات تحتاج إلى كميات مضاعفة من المياه، وما يتوفر حاليا من حصص مائية لا يكفي لسد حاجة النبات"، لافتا إلى أن "استمرار الإنتاج الوفير من الخضار في المناطق الشفوية يلعب دورا مهما في تأخير الموسم الزراعي في وادي الأردن، إذ إن أي تضارب في الإنتاج الشفوي والغوري سيؤدي حتما إلى وجود كميات كبيرة في الأسواق وبالتالي انخفاض حاد بأسعار بيعها".
وأكد، أن "غياب الأسواق التصديرية وتراجع الطلب محليا على الخضار يعد أحد أهم الأسباب التي تدفع المزارعين إلى تأخير مواعيد الزراعة"، داعيا المزارعين إلى "التريث في زراعة أراضيهم لحين تحسن الأجواء لضمان الوصول إلى بيئة مناسبة لنمو النبات وتلافي تحمل كلف إضافية".



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