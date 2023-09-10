Sunday, 10 September 2023 09:57 GMT

مطار الحسين.. 60 حركة جوية أسبوعية من 22 وجهة عالمية

9/10/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة يترقب مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، حركة طيران نشطة مع عودة الطيران المنخفض التكاليف والرحالات الجوية العارضة بواقع 60 حركة جوية أسبوعية.
ويعتبر مطار الملك حسين الدولي مطار "الأجواء المفتوحة"، إذ لديه حقوق هبوط لا تقتصر على الحقوق الواردة في الاتفاقيات الثنائية التقليدية، كما أن هناك اهتماما متزايدا لاستخدام المطار لأغراض الشحن والتوزيع، إضافة إلى الحركة الجوية – البحرية .
ووفق بيانات المطار الرسمية، ستأتي الطائرات من 22 وجهة عالمية باتجاه العقبة قادمة من وجهات عدة هي (أبو ظبي، فينا، جنيف، ميلان، زيورخ، برغامو، إسطنبول، روما، كولن، القاهرة، بروكسل، وارسو، لندن، صوفيا، أمستردام، باريس، برلين) على متن طائرات تعود لشركات (ويز اير، ريان اير، ايزي جت، ايدل وايس، التركية، البترول المصرية، والقاهر للطيران )، بالإضافة إلى رحلات يومية بين عمان العقبة، على متن الناقل الوطني الملكية الأردنية.
وكان مطار الملك الحسين الدولي قد تعامل مع 209 ألف راكب لغاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي، بزيادة بلغت 88 %، مقارنة مع 110 ألف راكب خلال عام 2022، في معطيات واضحة على إمكانية تجاوز الـ 300 ألف مسافر مع نهاية العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير عام مطار الملك حسين الدولي رمزي عرفات، إن أولى الرحلات الجوية ستحط على مرسى مطار الملك حسين الدولي، نهاية شهر تشيرن أول (أكتوبر) القادم، وستواصل الطائرات وصولها بمواعيد مختلفة، حيث تمتد الحركة إلى نهاية شهر آذار (مارس) 2024، حيث اتخذت سلطات المطار كافة الترتيبات والتجهيزات لتسهيل استقبال ضيوف الوطن وفق أعلى الممارسات الدولية والضيافة الأردنية الأصيلة، مشيدا بكافة الجهود التي وقفت خلف هذا الإنجاز، ممثلة بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادي الخاصة - وشركة تطوير العقبة وهيئة تنظيم الطيران المدني ومختلف الأجهزة ذات العلاقة، في إطار الحوافز والتسهيلات التي وفرتها الحكومة الأردنية لقطاع الطيران منخفض التكاليف.
وبين أن مطار الملك الحسين الدولي رفع من جاهزيته، استعدادا لاستقبال الرحلات الجوية المنتظمة التي ستربط المطار، بما يزيد على 22 وجهة عالمية مختلفة، بمعدل يتجاوز 60 حركة جوية أسبوعيا، في إشارة إلى بداية مبكرة ومبشرة لموسم السياحة الشتوية باتجاه المملكة والمثلث السياحي الذهبي، وذلك على متن الرحلات الجوية لشركات الطيران منخفض التكاليف والمدعوم من هيئة تنشيط السياحة.
وأشار عرفات الى مشروعات التحديث والتطوير، التي جرى ويجري تنفيذها حاليا في مطار الملك الحسين الدولي، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتوفير أفضل الخدمات وبأعلى المعايير لمختلف أصناف الطائرات والخطوط الجوية، وفي مقدمتها خدمات الأمن وخدمات المسافرين والتسهيلات، وبما يلبي متطلبات هيئة الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات في مختلف دول العالم، مبينا أن سير العمل في مشروع منطقتي فرز الأمتعة في صالتي المغادرين والقادمين، والذي يأتي ضمن الحزمة الثانية من خطة توسعة المطار، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين دينار تقريبا، ممولة من شركة تطوير العقبة، بحيث يستجيب المطار للمتطلبات الأمنية الجديدة والإضافية لدول الاتحاد الأوروبي، التي تشترط عدم استقبال طائرات قادمة من مطارات لا تتوفر فيها هذه الأجهزة، ويلبي الاشتراطات الأمنية والتشغيلية حسب الكود العالمي للأمن والتسهيلات والاستغناء عن العمل اليدوي للفرز والتفتيش.
وأضاف عرفات أنه بعد استكمال هذا المشروع، سيصبح المطار قادرا على تقديم الخدمة والتعامل مع أكثر من رحلة في وقت واحد، أثناء عمليات التفتيش الأمني على مسار الأمتعة، بعد توفير أحدث الأجهزة المتطورة وتجهيز رمبات مخصصة للتحميل والتنزيل، وتعديل مناطق الربط مع مرسى الطائرات، بالإضافة إلى غرفة تحكم وسيطرة ونظام كاميرات حديث ومتكامل وأحزمة ناقلة حديثة.
من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إنه بدء تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة الطيران منخفضة التكاليف "ايزي جيت"، منها 4 خطوط جديدة، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي، الذي يبدأ في تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أن تسيير 4 خطوط جديدة للمملكة، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية.
وأوضح أن الخطوط الجديدة ستبدأ رحلاتها بالوصول إلى الأردن في الموسم الشتوي الممتد من تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى آذار(مارس)، هي من ميلان الإيطالية وأمستردام الهولندية وباريس وليون الفرنسية، مبينا أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة، مشيرا أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.



MENAFN10092023000072011014ID1107040778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث