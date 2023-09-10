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الإسكواش النسائية للعلي

9/10/2023 2:31:45 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت 20 لاعبة يمثلن 5 أندية في بطولة المملكة النسائية المفتوحة للإسكواش التي نظمها اتحاد اللعبة على ملاعب نادي الرياض، وحققت اللاعبة سارة العلي كأس البطولة والميدالية الذهبية، ونالت عائشة المزن الميدالية الفضية بعد أن حلّت في المرتبة الثانية، فيما جاءت ندى أبو النجا في ثالثة وخطفت الميدالية البرونزية، وبالمركز الرابع اللاعبة ألطاف المطوع التي حققت أيضا الميدالية البرونزية.

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