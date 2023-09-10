الإسكواش النسائية للعلي

الإسكواش النسائية للعلي
التاريخ
9/10/2023 2:31:45 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت 20 لاعبة يمثلن 5 أندية في بطولة المملكة النسائية المفتوحة للإسكواش التي نظمها اتحاد اللعبة على ملاعب نادي الرياض، وحققت اللاعبة سارة العلي كأس البطولة والميدالية الذهبية، ونالت عائشة المزن الميدالية الفضية بعد أن حلّت في المرتبة الثانية، فيما جاءت ندى أبو النجا في ثالثة وخطفت الميدالية البرونزية، وبالمركز الرابع اللاعبة ألطاف المطوع التي حققت أيضا الميدالية البرونزية.
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