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كويكب مثير للقلق بجانب الأرض

9/10/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Al Watan) مرت صخرة فضائية مكتشفة حديثا، يبلغ عرضها نحو مترين (6.5 أقدام)، بالقرب من الأرض على مسافة أقرب بخمس مرات من مدار الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي، وفق موقع ((سبيس)).
وتم رصد الكويكب الصغير، المسمى C9FMVU2، للمرة الأولى صباح الخميس الماضي، قبل ساعات فقط من اقترابه من الأرض.
وفي الـ14:25 بتوقيت غرينتش، مرت الصخرة الفضائية بالقرب من كوكبنا على مسافة 4 آلاف كم فقط، نحو %1 من المسافة بين الأرض والقمر، وهو ما قد يبدو مثيرا للقلق باعتبار أن الأقمار الاصطناعية التابعة لنظام تحديد المواقع العالمي، للمقارنة، تدور على ارتفاع 20200 كم (12550 ميلا). لكن وكالة الفضاء الأوروبية أوضحت أن الكويكب صغير جدا لدرجة أنه لم يشكّل أي خطر على الأرض.

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