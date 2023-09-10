Sunday, 10 September 2023 09:57 GMT

يعبر الأطلسي بعجلة هامستر

9/10/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Al Watan) منع خفر السواحل الأمريكيون رجلاً من خوض مغامرة كان يطمح إلى إنجازها وتتمثل في عبور المحيط الأطلسي على متن مركبة غريبة وُصِفَت بأنها عجلة ((هامستر)) عملاقة، وفق ما أوردت وثائق قضائية ووسائل إعلام أمريكية.
فخلال الاستعداد لمواجهة إعصار ((فرانكلين)) نهاية أغسطس الماضي، رصد خفر السواحل القارب الغريب وراكبه قبالة تايبي آيلند بولاية جورجيا في شرق الولايات المتحدة. وأوضح الرجل الذي يدعى رضا البلوشي لخفر السواحل أنه ينوي الذهاب إلى لندن، ويعتزم لهذا الغرض اجتياز أكثر من 6 آلاف كيلومتر بحراً على متن قاربه الذي صنعه يدوياً بواسطة عوامات وأسلاك، وفق التفاصيل الواردة في الدعوى المرفوعة عليه من السلطات الفدرالية في مطلع سبتمبر الجاري.
واعتبر خفر السواحل أن رحلة البلوشي بواسطة هذه العجلة العائمة ((تنطوي بوضوح على مخاطر))، وطلبوا منه النزول منها وركوب قاربهم. إلا أن البلوشي رفض الامتثال، ولم يذعن إلا بعد ثلاثة أيام لطلب مغادرة قاربه الذي شبّهته وسائل الإعلام المحلية بـ((عجلة هامستر عملاقة)).

MENAFN10092023000089011017ID1107040773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث