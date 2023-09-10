النساء الأكثر توهما بتحول أزواجهن لكائنات فضائية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/10/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المستشار النفسي الدكتور علي الزائري أن هناك مرضا يسمى ضلالات الاضطهاد أو التبديل، وهو عرض ذهاني يحتاج علاجا دوائيا لتخفيف الأعراض، وهناك نوع معين يسمى (متلازمة كابجراس) ويعتبر من أغرب الحالات النفسية التي يصاب بها الإنسان، حيث يتوهم المصاب أن صديقه أو زوجته أو والديه أو أي شخص قريب من الأسرة (أو حيوانه الأليف) استبدل بشخص محتال شبيه بملامحهم، كاستبدالهم بكائنات فضائية غير بشرية أو أشباح، ويكون سببه استخدام مواد ذات تأثير عقلي، وتكون النساء الأكثر إصابة من الرجال.
وهم نفسي
أكدت الاستشارية النفسية مها الأحمدي أن متلازمة كابجراس توهم نفسي وتكون الإصابة به حالة نادرة، حيث يشعر الشخص أن أحد أفراد أسرته تم استبداله بآخر فضائي أو بمخادع، وعادة يكون هذا المرض نتيجة ردة فعل من الخوف والرفض الشديد، ويكون هذا المرض أكثر شيوعا بين النساء، أكثر من الرجال.
الأعراض
أشارت إلى أن أعراض هذا المرض محبطة للمصاب ولمن يعيشون معه عكس الحالات الأخرى من الأمراض النفسية، حيث إن هذا المرض يؤثر على جميع جوانب الحياة، ويكون الشخص المصاب عنيفا تجاه الآخرين الذين يعتقد أنهم تم تبديلهم بأشخاص غير معروفين، والشعور بالهوس غير الطبيعي والتوتر وتدهور العلاقات، مشيرا إلى أن المصاب بكابجراس يتصرف بشكل طبيعي إلا مع الشخص الذي يعتقد أنه تم تبديله أو أنه شخص مخادع، موضحة أن المتلازمة تكون عادة لدى مرضى الفصام بنسبة 15%، وينتشر هذا المرض حول العالم بنسبة 12% من عدد سكان العالم.
طرق للمساعدة
أكدت أنه يمكن التقرب وفهم المرضى المصابين بمتلازمة كابجراس ومساعدتهم عن طريق التقرب لهم ومعرفة الأشياء التي تدخل لهم الرعب والقلق، كذلك عدم مجادلة المصاب أو العمل على تصحيح ما يشعر به، والعمل على أن يشعر المصاب بالأمان وإبعاده عن الأشخاص الذين يشعر اتجاههم بملازمة كابجراس، ولابد من الصبر وملازمة المريض حتى يشعر بالأمان والتخلص من الخوف.
أسباب المرض
أضافت أن المرض يحدث بسبب تلف في الدماغ أو الجهاز العصبي، ويحصل أيضًا بسبب حالة أخرى تؤثر على الدماغ، خاصة تلك التي تؤثر على كيفية إدراك الدماغ للمعلومات أو معالجتها أو تخزين الذكريات واستعادتها، ويحدث أيضا بسبب الخرف أو الفصام، وهذا يغير إحساس الشخص بالواقع.
- مرض وهم كابجراس (Capgras delusio) اضطراب يصاب به الإنسان فيتوهم أن صديقه أو زوجته أو والديه أو أي شخص قريب من الأسرة (أو حيوانه الأليف) استبدل بشخص محتال شبيه بملامحهم.
- يندرج مرض وهم كابجراس ضمن متلازمة عدم التعرف الوهمية، وهي نوع من المعتقدات الوهمية التي تتضمن عدم التعرف على الأشخاص أو الأماكن أو الأجسام، وقد يكون المرض حاداً أو مؤقتاً أو مزمناً.
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