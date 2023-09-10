Sunday, 10 September 2023 09:57 GMT

النساء الأكثر توهما بتحول أزواجهن لكائنات فضائية - جريدة الوطن السعودية

9/10/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المستشار النفسي الدكتور علي الزائري أن هناك مرضا يسمى ضلالات الاضطهاد أو التبديل، وهو عرض ذهاني يحتاج علاجا دوائيا لتخفيف الأعراض، وهناك نوع معين يسمى (متلازمة كابجراس) ويعتبر من أغرب الحالات النفسية التي يصاب بها الإنسان، حيث يتوهم المصاب أن صديقه أو زوجته أو والديه أو أي شخص قريب من الأسرة (أو حيوانه الأليف) استبدل بشخص محتال شبيه بملامحهم، كاستبدالهم بكائنات فضائية غير بشرية أو أشباح، ويكون سببه استخدام مواد ذات تأثير عقلي، وتكون النساء الأكثر إصابة من الرجال.
وهم نفسي
أكدت الاستشارية النفسية مها الأحمدي أن متلازمة كابجراس توهم نفسي وتكون الإصابة به حالة نادرة، حيث يشعر الشخص أن أحد أفراد أسرته تم استبداله بآخر فضائي أو بمخادع، وعادة يكون هذا المرض نتيجة ردة فعل من الخوف والرفض الشديد، ويكون هذا المرض أكثر شيوعا بين النساء، أكثر من الرجال.
الأعراض
أشارت إلى أن أعراض هذا المرض محبطة للمصاب ولمن يعيشون معه عكس الحالات الأخرى من الأمراض النفسية، حيث إن هذا المرض يؤثر على جميع جوانب الحياة، ويكون الشخص المصاب عنيفا تجاه الآخرين الذين يعتقد أنهم تم تبديلهم بأشخاص غير معروفين، والشعور بالهوس غير الطبيعي والتوتر وتدهور العلاقات، مشيرا إلى أن المصاب بكابجراس يتصرف بشكل طبيعي إلا مع الشخص الذي يعتقد أنه تم تبديله أو أنه شخص مخادع، موضحة أن المتلازمة تكون عادة لدى مرضى الفصام بنسبة 15%، وينتشر هذا المرض حول العالم بنسبة 12% من عدد سكان العالم.
طرق للمساعدة
أكدت أنه يمكن التقرب وفهم المرضى المصابين بمتلازمة كابجراس ومساعدتهم عن طريق التقرب لهم ومعرفة الأشياء التي تدخل لهم الرعب والقلق، كذلك عدم مجادلة المصاب أو العمل على تصحيح ما يشعر به، والعمل على أن يشعر المصاب بالأمان وإبعاده عن الأشخاص الذين يشعر اتجاههم بملازمة كابجراس، ولابد من الصبر وملازمة المريض حتى يشعر بالأمان والتخلص من الخوف.
أسباب المرض
أضافت أن المرض يحدث بسبب تلف في الدماغ أو الجهاز العصبي، ويحصل أيضًا بسبب حالة أخرى تؤثر على الدماغ، خاصة تلك التي تؤثر على كيفية إدراك الدماغ للمعلومات أو معالجتها أو تخزين الذكريات واستعادتها، ويحدث أيضا بسبب الخرف أو الفصام، وهذا يغير إحساس الشخص بالواقع.
- مرض وهم كابجراس (Capgras delusio) اضطراب يصاب به الإنسان فيتوهم أن صديقه أو زوجته أو والديه أو أي شخص قريب من الأسرة (أو حيوانه الأليف) استبدل بشخص محتال شبيه بملامحهم.
- يندرج مرض وهم كابجراس ضمن متلازمة عدم التعرف الوهمية، وهي نوع من المعتقدات الوهمية التي تتضمن عدم التعرف على الأشخاص أو الأماكن أو الأجسام، وقد يكون المرض حاداً أو مؤقتاً أو مزمناً.

MENAFN10092023000089011017ID1107040772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث