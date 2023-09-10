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الحرمان والغرامة ضريبتا تغريدة المرزوقي - جريدة الوطن السعودية

9/10/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Al Watan) حرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين بنادي الشباب، ماجد المرزوقي، المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي، بعد ثبوت مخالفته المادتين ((50-4)) و((50-5-2)) من لائحة الانضباط والأخلاق عبر نشره بيانا، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي ((X)) في الـ25 من أغسطس الماضي، تضمن إثارة الرأي العام والإساءة والاتهام تجاه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والاتحاد السعودي.
واعتبرت اللجنة القرار قابلا للاستئناف وفقا للمادة ((144)) من لائحة الانضباط والأخلاق.

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