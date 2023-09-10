الحرمان والغرامة ضريبتا تغريدة المرزوقي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/10/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Al Watan) حرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين بنادي الشباب، ماجد المرزوقي، المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي، بعد ثبوت مخالفته المادتين ((50-4)) و((50-5-2)) من لائحة الانضباط والأخلاق عبر نشره بيانا، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي ((X)) في الـ25 من أغسطس الماضي، تضمن إثارة الرأي العام والإساءة والاتهام تجاه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والاتحاد السعودي.
واعتبرت اللجنة القرار قابلا للاستئناف وفقا للمادة ((144)) من لائحة الانضباط والأخلاق.
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