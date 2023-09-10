أطعمة مفيدة بعد سن الخمسين

أطعمة مفيدة بعد سن الخمسين
التاريخ
9/10/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Al Watan) - الأسماك البحرية الدهنية
للحصول على العناصر المغذية ودعم عمل الدماغ يجب تناول أسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل 3-4 مرات في الأسبوع لأن هذه الأسماك هي مصدر رئيسي لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لأغشية الخلايا.
- منتجات الألبان والحبوب
يجب أن يتضمن النظام الغذائي بعد سن الخمسين هذه المواد لأنها تحسن عملية الهضم.
ويجب تناول منتجات الألبان المخمرة 1-2 مرة في اليوم. كما يجب تناول منتجات غنية بالألياف الغذائية: خبز الحبوب الكاملة، والحنطة السوداء والشوفان.
- الفواكه والخضروات والثمار
يجب أن يحصل الإنسان بعد سن الخمسين على مركبات الفلافونويد ومجموعة فيتامين B الموجودة في الثمار والخضار الورقية والخضروات والفواكه. أي تناول الخضروات مع كل وجبة طعام، بحيث يبلغ وزن ما يأكله منها في اليوم حوالي نصف كيلوغرام، كما يجب تناول الفواكه والثمار يوميا.
- المكسرات
يشار إلى أن الأحماض الدهنية المشبعة لا تقل أهمية لعمل الدماغ البشري. لأنها تساعد على تكوين الهياكل الخلوية للجسم. والمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق وغيرها تحتوي على نسبة جيدة منها لذلك يجب تناول حوالي 50 غراما منها يوميا.
- التوابل
تحسن التوابل مثل الزنجبيل والكركم والفلفل والثوم والبصل عمل الدماغ، ويجب بعد سن الخمسين تناول الفيتامينات لأنه في هذا العمر تحصل في جسم الرجال والنساء تغيرات وتهيمن الأمراض المزمنة.
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