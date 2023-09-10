إخلاء طائرة بعد احتراقها

إخلاء طائرة بعد احتراقها
التاريخ
9/10/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Al Watan) جرى إخلاء طائرة تابعة لشركة طيران ((إير تشاينا)) المحدودة، لدى هبوطها في سنغافورة، بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها، بحسب ما أوردته وكالة ((بلومبرج)) للأنباء.
وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرباص، وهي من طراز ((إس إي إيه320 نيو))، والبالغ عددهم 146 راكبا، وأفراد الطاقم التسعة، بسلام بعد الهبوط عند حوالي الساعة 04:15 مساء بالتوقيت المحلي، وتم إخماد الحريق الذي اشتعل في المحرك الأيسر، بعد 10 دقائق، بحسب ما ورد في بيان صدر عن هيئة الطيران المدني في سنغافورة.
وأضاف البيان أن هناك تسعة ركاب أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم للدخان الناتج عن الحريق، كما أصيبوا بسحجات أثناء عملية الإجلاء.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، اشتعال الحريق في الجزء الخلفي من المحرك الأيسر للطائرة أثناء خروج الركاب منها إلى المدرج عبر منزلق الهروب.
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