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إخلاء طائرة بعد احتراقها

9/10/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Al Watan) جرى إخلاء طائرة تابعة لشركة طيران ((إير تشاينا)) المحدودة، لدى هبوطها في سنغافورة، بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها، بحسب ما أوردته وكالة ((بلومبرج)) للأنباء.
وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرباص، وهي من طراز ((إس إي إيه320 نيو))، والبالغ عددهم 146 راكبا، وأفراد الطاقم التسعة، بسلام بعد الهبوط عند حوالي الساعة 04:15 مساء بالتوقيت المحلي، وتم إخماد الحريق الذي اشتعل في المحرك الأيسر، بعد 10 دقائق، بحسب ما ورد في بيان صدر عن هيئة الطيران المدني في سنغافورة.
وأضاف البيان أن هناك تسعة ركاب أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم للدخان الناتج عن الحريق، كما أصيبوا بسحجات أثناء عملية الإجلاء.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، اشتعال الحريق في الجزء الخلفي من المحرك الأيسر للطائرة أثناء خروج الركاب منها إلى المدرج عبر منزلق الهروب.

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