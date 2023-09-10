ومع تطلع هيئة فنون العمارة والتصميم إلى العمل على تحسين قطاع العمارة والتصميم والارتقاء به، وكجزء من استراتيجيتها الوطنية للارتقاء بالقطاع، ستتطلع الدكتورة السليمان إلى تسليط الضوء على قطاع العمارة والتصميم خلال كلمتها الرئيسية في محادثات إندكس للتصميم لهذا العام INDEX Design Talks ، المحادثات التي يتم تنظيمها كجزء من إندكس السعودية.

وسيتم افتتاح معرض إندكس السعودية اليوم وسيستمر حتى 12 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وهو بمثابة الحدث الوحيد المخصص للمشترين للحصول على الأثاث والمفروشات والمنسوجات والديكورات الداخلية والفنون.

ستتناول محادثات إندكس للتصميم INDEX Design Talks التي ستستمر لثلاثة أيام في المعرض، والتي تضم مسرحاً من تصميم كريستينا زانيك للإستشارات ويوني ديكور، جلسات من خبراء تتراوح من الكشف عن أحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي والتصميم والعمارة إلى التصنيع المحلي، وتعزيز صناعة التصميم، والقيام بكيفية سد الفجوة بين التصميم والشركات المصنعة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي يتطلع فيه إندكس السعودية لهذا العام إلى التركيز على الاستدامة والتقنيات الجديدة والإبداع، سيحصل الزوار أيضاً على فرصة لمشاهدة تصاميم ملهمة ومبتكرة على أرض المعرض صممها طلاب من جميع أنحاء العالم.

وبالاعتماد على عناصر الاستدامة والنمذجة، تم تكليف 11 طالباً من المملكة العربية السعودية وبولندا وكولومبيا والهند والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا وكازاخستان وكردستان بإنشاء تصميم على أرض المعرض من شأنه أن يتواصل مع الجمهور السعودي ويكشف عن أهمية الأثاث المعياري.

الفكرة وراء نظام الأثاث المعياري والتصميم والتي اخترعتها ماريا سيبينسكا مالاسزينسكا، حاصلة على دكتوراه وأستاذة في جامعة بوزنان للتكنولوجيا ومالك مشارك لشركة Furniture ومقرها بولندا، هي إظهار كيف يمكن أن تلبي بشكل فعال طلب السوق مع الاعتماد على الحلول المستدامة. وتعليقاً على ذلك، تقول ماريا:"بصفتي أستاذة أكاديمية للتصميم المعماري، دعوت طلابي الدوليين لإعداد مشاريع تصاميم فنية تمثل التفكير المعياري، وسوف نقدمها في معرض إندكس السعودية لهذا العام للفت الانتباه إلى الاستدامة في إنتاج الأثاث بكميات كبيرة".

كما تلقت الفكرة دعماً من السفارة السعودية في بولندا والسفارة البولندية وجامعة الفيصل من الرياض وجامعة بوزنان للتكنولوجيا. كما إنشاء التصميم بدون هدر ويمكن إعادة استخدام التركيب بسهولة، مما يعزز نهجاً مستداماً للأثاث من خلال إطالة عمره.

وتضيف ماريا سيبينسكا "كان الوعي البيئي أحد المعايير الرائدة التي يجب الحفاظ عليها، على النحو الذي ينظمه بروتوكول كيوتو (Kyoto) ورؤية السعودية 2030، لذلك كان علينا البحث عن الحل الأكثر صداقة للبيئة. إن تحقيق صفر نفايات في إنتاج الأثاث أمر مستحيل تقنياً. ومع ذلك، فإنه يحسن بشكل كبير من الوعي بدورة حياة المنتج، ويمكننا من تقديم مواد صديقة للبيئة، بجودة أعلى أيضا".

ومن بين المتحدثين في محادثات إندكس للتصميم هذا العام، مارك سيرون، مدير أول للهندسة المعمارية الداخلية، شركة البحر الأحمر العالمية، ومحمد جودة السعداني، مساعد مدير التصميم، هيئة تطوير بوابة الدرعية، وبلافي دين، مؤسس ومدير إبداعي، شركة رور، ومايا زيادة، الرئيس التنفيذي للتطوير، قطاعات الفنادق المتوسطة والإقتصادية، مجموعة أكور، وفهد السليمان، الشريك والمدير التنفيذي للعمارة التعاونية، السعودية للاستشارات الهندسية التقنية، وأماني الإبراهيم، الشريك والمدير العام لمكتب الرياض، وكريستينا زانيك للاستشارات، والجوهرة بيضون، مؤسس استوديو إنك ديزاين، وكيرم جنكيز، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إل دبليو كي وشركائهم.

