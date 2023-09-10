هيئة فنون العمارة والتصميم تستعرض خططها خلال افتتاح معرض إندكس السعودية
التاريخ
9/10/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار استراتيجيتها الوطنية للارتقاء بقطاع العمارة والتصميم في المملكة، من المتوقع أن تكشف الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم في وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، عن خطط ومبادرات الهيئة لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد افتتاحها معرض إندكس السعودية والمعارض المصاحبة له، المعرض السعودي للفنادق والضيافة، ومعرض تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة.
ومع تطلع هيئة فنون العمارة والتصميم إلى العمل على تحسين قطاع العمارة والتصميم والارتقاء به، وكجزء من استراتيجيتها الوطنية للارتقاء بالقطاع، ستتطلع الدكتورة السليمان إلى تسليط الضوء على قطاع العمارة والتصميم خلال كلمتها الرئيسية في محادثات إندكس للتصميم لهذا العام INDEX Design Talks ، المحادثات التي يتم تنظيمها كجزء من إندكس السعودية.
وسيتم افتتاح معرض إندكس السعودية اليوم وسيستمر حتى 12 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وهو بمثابة الحدث الوحيد المخصص للمشترين للحصول على الأثاث والمفروشات والمنسوجات والديكورات الداخلية والفنون.
ستتناول محادثات إندكس للتصميم INDEX Design Talks التي ستستمر لثلاثة أيام في المعرض، والتي تضم مسرحاً من تصميم كريستينا زانيك للإستشارات ويوني ديكور، جلسات من خبراء تتراوح من الكشف عن أحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي والتصميم والعمارة إلى التصنيع المحلي، وتعزيز صناعة التصميم، والقيام بكيفية سد الفجوة بين التصميم والشركات المصنعة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي يتطلع فيه إندكس السعودية لهذا العام إلى التركيز على الاستدامة والتقنيات الجديدة والإبداع، سيحصل الزوار أيضاً على فرصة لمشاهدة تصاميم ملهمة ومبتكرة على أرض المعرض صممها طلاب من جميع أنحاء العالم.
وبالاعتماد على عناصر الاستدامة والنمذجة، تم تكليف 11 طالباً من المملكة العربية السعودية وبولندا وكولومبيا والهند والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا وكازاخستان وكردستان بإنشاء تصميم على أرض المعرض من شأنه أن يتواصل مع الجمهور السعودي ويكشف عن أهمية الأثاث المعياري.
الفكرة وراء نظام الأثاث المعياري والتصميم والتي اخترعتها ماريا سيبينسكا مالاسزينسكا، حاصلة على دكتوراه وأستاذة في جامعة بوزنان للتكنولوجيا ومالك مشارك لشركة Furniture ومقرها بولندا، هي إظهار كيف يمكن أن تلبي بشكل فعال طلب السوق مع الاعتماد على الحلول المستدامة. وتعليقاً على ذلك، تقول ماريا:"بصفتي أستاذة أكاديمية للتصميم المعماري، دعوت طلابي الدوليين لإعداد مشاريع تصاميم فنية تمثل التفكير المعياري، وسوف نقدمها في معرض إندكس السعودية لهذا العام للفت الانتباه إلى الاستدامة في إنتاج الأثاث بكميات كبيرة".
كما تلقت الفكرة دعماً من السفارة السعودية في بولندا والسفارة البولندية وجامعة الفيصل من الرياض وجامعة بوزنان للتكنولوجيا. كما إنشاء التصميم بدون هدر ويمكن إعادة استخدام التركيب بسهولة، مما يعزز نهجاً مستداماً للأثاث من خلال إطالة عمره.
وتضيف ماريا سيبينسكا "كان الوعي البيئي أحد المعايير الرائدة التي يجب الحفاظ عليها، على النحو الذي ينظمه بروتوكول كيوتو (Kyoto) ورؤية السعودية 2030، لذلك كان علينا البحث عن الحل الأكثر صداقة للبيئة. إن تحقيق صفر نفايات في إنتاج الأثاث أمر مستحيل تقنياً. ومع ذلك، فإنه يحسن بشكل كبير من الوعي بدورة حياة المنتج، ويمكننا من تقديم مواد صديقة للبيئة، بجودة أعلى أيضا".
ومن بين المتحدثين في محادثات إندكس للتصميم هذا العام، مارك سيرون، مدير أول للهندسة المعمارية الداخلية، شركة البحر الأحمر العالمية، ومحمد جودة السعداني، مساعد مدير التصميم، هيئة تطوير بوابة الدرعية، وبلافي دين، مؤسس ومدير إبداعي، شركة رور، ومايا زيادة، الرئيس التنفيذي للتطوير، قطاعات الفنادق المتوسطة والإقتصادية، مجموعة أكور، وفهد السليمان، الشريك والمدير التنفيذي للعمارة التعاونية، السعودية للاستشارات الهندسية التقنية، وأماني الإبراهيم، الشريك والمدير العام لمكتب الرياض، وكريستينا زانيك للاستشارات، والجوهرة بيضون، مؤسس استوديو إنك ديزاين، وكيرم جنكيز، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إل دبليو كي وشركائهم.
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