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البديوي: القطاع الخاص من الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام

9/10/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نقل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون تأكيدات قادة ورؤساء دول مجلس التعاون خلال لقاءاتهم المباركة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن توجيهاتهم السامية بأهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تهدف خلق بيئة جذابة وتنافسية تسهم في بناء شراكات مستدامة تحقق الرؤى الاقتصادية المنشودة لدول المجلس.
وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع 62 لمجلس إدارة الغرف الخليجية، والذي تستضيفه مملكة البحرين برئاسة سعادة حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس اتحاد الغرف السعودية (رئيس الدورة الحالية)، وبحضور سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبمشاركة رؤساء الغرف الخليجية أن القطاع الخاص يعد من أهم الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، متطلعاً إلى استمرار وزيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد الغرف الخليجية للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها، وإيجاد الحلول الناجحة لها، وتقديم المبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع وتسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تحرص على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص تمهيداً لرفعها للجان الوزارية والفنية المختصة لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها ومن أهمها تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة التحديات التي تواجهها، كاشفاً أنه من المقرر أن يطرح على لجنة التعاون التجاري خلال اجتماعها القادم في مدينة صلالة بسلطنة عمان، دراسة متكاملة عن معوقات التجارة البينية ومقترحات حلها، والتي تم اعدادها بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية كما سيتم رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها القادم بمدينة مسقط، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في قمتهم (43) ولقاء هم التشاوري (18) الذي عقد في مدينة جدة.
وأوضح أن التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة مثل الصراعات العسكرية، والتغير المناخي، والتضخم، والنقص في سلاسل الامدادات وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، تسلتزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر، واصفاً اللقاءات الدورية التشاورية بالنماذج الناجحة، متمنياً توسيع هذا النموذج ليشمل مستويات ومسؤولين آخرين وذلك بهدف إيجاد مساحة حوار دورية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي.
ومن جانبه دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي إلى تأسيس صندوق تمويلي واستثماري خليجي مشترك موجه لدعم مبادرات الشركات الخليجية المشتركة التي تسعى لبناء الشراكات والتكامل الاقتصادي لدول المجلس، مشيراً إلى النجاح الذي حققته الصناديق التمويلية الحكومية بدول المجلس الداعمة لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف خلال كلمته الترحيبية قائلاً: إن مثل هذه الخطوات التي نتطلع لتحقيقها تنبع من إدراكنا العميق بضرورة تحقيق أكبر استجابة ودعم ممكنين من قبل القطاع الخاص الخليجي للتوجهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في التسريع بخطوات التكامل الاقتصادي الخليجي، موضحاً أن اقتصاديات دول مجلس التعاون شهدت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم ما يشهده العالم من تقلبات في كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية وذلك نتيجة لما يشهده الاقتصاد الخليجي من دعم من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتمكينهم للقطاع الخاص الخليجي، مما جعل القطاع قادراً على المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق قيمة مضافة لاقتصاد الخليجي عززت من قدرته على المنافسة في الاسواق العالمية.
وأكد الحويزي على أن القطاع الخاص الخليجي سيظل يدعم كل الجهود المبذولة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بين دول المجلس، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال توسيع المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية والمتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وخاصة هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، ولجنة التعاون الزراعي، وغيرها من اللجان الاقتصادية.
وأضاف أن قطاع الأعمال الخليجي يعتز بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ولعل الاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد حول العمل على برنامج مشترك يتضمن كافة المجالات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي الخليجي، والتعاون في تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت في قمة العلا بهدف تنفيذها بنهاية عام 2025م، وبما يُمكن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره المأمول منه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة، متوجهاً بالشكر لمملكة البحرين على استضافتهالهذا اللقاء، متمنياً أن يخرج اللقاء بنتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ رؤى وتوجهات حكومات دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.
بدوره أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لتعزيز منظومة العمل الخليجى المشترك وتحقيق تطلعات ورؤى قادة دول المجلس، لافتاً إلى أن ضرورة مواصلة عمليات الاندماج الاقتصادي وصولاً للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التى تستدعي مواجهتها بشكل جماعي من أجل التغلب على المعوقات والدفع بالعلاقات الخليجية نحو المزيد من التعاون الوثيق والتكامل المشترك فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأعرب خلال كلمته عن خالص التعازي والمواساة للشعب المغربي الشقيق ولأسر ضحايا الزلزال المروع الذى ضرب عدداً من مناطق المملكة المغربية، معرباً عن التضامن الكامل مع الأشقاء فى المغرب وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين، كما هنأ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بانضمامهم إلى مجموعة"بريكس" بما يسهم فى فتح الأسواق الخليجية أمام الدول الأعضاء فيها، وأيضا فتح أسواقهم أمام الصادرات الخليجية.
وقد رحب ناس برؤساء وفود الدول الخليجية المشاركة في الاجتماعات معرباً عن خالص الاعتزاز باستضافة المملكة للاجتماع الـ (62) لاتحاد الغرف الخليجية، متطلعا في مواصلة الاتحاد لمسيرة النجاحات الاقتصادية التي تحققت ضمن مسيرة مجلس التعاون بفضل رؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، متوجهاً بالشكر والتقدير للأمانة العامة لدول - مجلس التعاون.

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