فرص واعدة لجذب الاستثمارات السياحية في المدن الصناعية
التاريخ
9/10/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن طرح فرص استثمار سياحي للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، بما يعزز الوجهات السياحية في المملكة.
جاء ذلك في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع صندوق التنمية السياحي على هامش انعقاد فعَّاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي تشهده مدينة الرياض خلال الفترة "10- 13" سبتمبر 2023 تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل" بمشاركة قادة القطاع العقاري في المملكة ودول العالم.
وتُشرف "مدن" على 36 مدينة صناعية تتميز بموقعها الجغرافي حول المملكة لاسيما في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة العاصمة المقدسة، حيث يقع عدد منها بالقرب من سواحل البحر الأحمر في جدة، والدمام، وينبع وجازان، وتمتلك مقومات سياحية وطبيعية واعدة تعزز مكانتها الاستثمارية، وتحقق تنمية وطنية متوازنة بتحفيز الاستثمار في الأنشطة السياحية.
وتحتضن "مدن" مساحات أراضٍ مُطورة تتجاوز 202 مليون متر مربع، بينها نحو 135,6 مليون متر مربع مخصصة للاستثمار، إلى جانب 3.26 ملايين متر مربع مساحات لوجستية، بالإضافة إلى الاستثمارات السكنية والتجارية، كما تقدم حزمة مُحفزات وتسهيلات إجرائية جاذبة، وكذلك منظومة خدمات ومنتجات عززت من حركة الاستثمار التراكمية بالمدن الصناعية لتتجاوز حاجز الـ 400 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص.
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