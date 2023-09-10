مدرستي تطلق خدمة سجل المتابعة اليومي لرصد درجات الطلبة
التاريخ
9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت منصة مدرستي خدمة سجل المتابعة اليومي للرصد والتوثيق الآلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي، وتستهدف هذه الخدمة المعلمون والمعلمات، وتقدم الخدمة عدة مزايا منها أضافة ورصد المهام التي تسلم خارج نطاق المنصة.
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