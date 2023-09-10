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مدرستي تطلق خدمة سجل المتابعة اليومي لرصد درجات الطلبة

9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت منصة مدرستي خدمة سجل المتابعة اليومي للرصد والتوثيق الآلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي، وتستهدف هذه الخدمة المعلمون والمعلمات، وتقدم الخدمة عدة مزايا منها أضافة ورصد المهام التي تسلم خارج نطاق المنصة.

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