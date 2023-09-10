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تعرف على عقوبات الاعتداء على ذوي الإعاقة

9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنتين لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزم النظام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

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