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7 متسابقات في صعود الهضبة

9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) احتضنت عقبة المحمدية ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة صعود الهضبة في الطائف، بمشاركة 98 متسابقًا من نخبة السائقين من مختلف الجنسيات، منهم 7 متسابقات، حيث تنافسوا على مسار يبلغ طوله 4.2 كم ويتضمن 30 منعطفًا بين البداية والنهاية، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف.
وتصدّر السائق هشام النجار الترتيب العام للجولة محققًا المركز الأول، تلاه جان لحود في المركز الثاني، وجاء فادي يوسف حمادة في المركز الثالث. وفي ترتيب الفئات، تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، تلاه سلطان بن سعيد أبوناب، وياسمين عماد السيد. أما فئة G2 فجاء حمزة باخشب، في المركز الأول أمام علي الخضير وسلطان حمدي. وفي فئة G3 تصدر أحمد خوت، ترتيب الفئة أمام سيف منصور، وعبدالعزيز الرميح. وفي منافسات فئة G4 حقق ربيع الأعور، المركز الأول، تلاه سلطان كايلو، وفلاح الجرباء، وتصدر جان لحود، ترتيب فئة G5 أمام فيصل القباني، ومعاذ الزهراوي. وتصدر هشام النجار ترتيب فئة G6، وتلاه فادي حمادة، وأمير النجار. أما في كأس السيدات، فظفرت بالمركز الأول جالة آل غالب، أمام ريم العبود، وهديل خان.

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