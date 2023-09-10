7 متسابقات في صعود الهضبة
التاريخ
9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) احتضنت عقبة المحمدية ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة صعود الهضبة في الطائف، بمشاركة 98 متسابقًا من نخبة السائقين من مختلف الجنسيات، منهم 7 متسابقات، حيث تنافسوا على مسار يبلغ طوله 4.2 كم ويتضمن 30 منعطفًا بين البداية والنهاية، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف.
وتصدّر السائق هشام النجار الترتيب العام للجولة محققًا المركز الأول، تلاه جان لحود في المركز الثاني، وجاء فادي يوسف حمادة في المركز الثالث. وفي ترتيب الفئات، تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، تلاه سلطان بن سعيد أبوناب، وياسمين عماد السيد. أما فئة G2 فجاء حمزة باخشب، في المركز الأول أمام علي الخضير وسلطان حمدي. وفي فئة G3 تصدر أحمد خوت، ترتيب الفئة أمام سيف منصور، وعبدالعزيز الرميح. وفي منافسات فئة G4 حقق ربيع الأعور، المركز الأول، تلاه سلطان كايلو، وفلاح الجرباء، وتصدر جان لحود، ترتيب فئة G5 أمام فيصل القباني، ومعاذ الزهراوي. وتصدر هشام النجار ترتيب فئة G6، وتلاه فادي حمادة، وأمير النجار. أما في كأس السيدات، فظفرت بالمركز الأول جالة آل غالب، أمام ريم العبود، وهديل خان.
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