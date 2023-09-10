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النصر يسيطر على المصارعة

9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر النصر على بطولتي المملكة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (B) تحت 17 سنة، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، ونظمها الاتحاد السعودي للمصارعة.
وجاء النصر أولًا في نتائج المصارعة الرومانية، وحلَّ الوحدة ثانيًا، والأهلي ثالثًا.
وعلى صعيد المصارعة الحرة جاء النصر في المركز الأول، والأهلي ثانيًا، والشباب في المركز الثالث.

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