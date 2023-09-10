النصر يسيطر على المصارعة
التاريخ
9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر النصر على بطولتي المملكة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (B) تحت 17 سنة، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، ونظمها الاتحاد السعودي للمصارعة.
وجاء النصر أولًا في نتائج المصارعة الرومانية، وحلَّ الوحدة ثانيًا، والأهلي ثالثًا.
وعلى صعيد المصارعة الحرة جاء النصر في المركز الأول، والأهلي ثانيًا، والشباب في المركز الثالث.
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