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صدارة رباعية لشباب اليد

9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت أندية النور والخليج ومضر والوحدة حصدها للعلامة الكاملة بعد أن رفعت رصيدها إلى 6 نقاط، إثر فوزها ضمن الجولة الثالثة للدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز النور على الترجي 38 / 15، وحقق الخليج الانتصار على الحزم 28 /12، وتغلب مضر على الابتسام 41 /21، وتفوق الوحدة على المحيط 32 / 26، وتمكن القارة من كسب الصفا 25 / 23، وانتصر الهدى على الخويلدية 32 /25، وفاز الأهلي على الهلال 29 / 22.

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