تتويج أبطال الرماية البارالمبية

تتويج أبطال الرماية البارالمبية
التاريخ
9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت أول بطولة للرماية البارالمبية في منافسات المسدس والبندقية الهوائية لمسافة 10م، وتوج بالمركز الأول في منافسات المسدس الهوائي فارس آل قفلة، وحل فيصل العنزي ثانيا، وجاء في المركز الثالث عبدالله العمري.
بدوره نال عبدالعزيز آل موسى المركز الأول في منافسات البندقية الهوائية، وحل ثانيًا فهاد السبيعي، وجاء تركي الشمري ثالثا.
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