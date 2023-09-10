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تتويج أبطال الرماية البارالمبية

9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت أول بطولة للرماية البارالمبية في منافسات المسدس والبندقية الهوائية لمسافة 10م، وتوج بالمركز الأول في منافسات المسدس الهوائي فارس آل قفلة، وحل فيصل العنزي ثانيا، وجاء في المركز الثالث عبدالله العمري.
بدوره نال عبدالعزيز آل موسى المركز الأول في منافسات البندقية الهوائية، وحل ثانيًا فهاد السبيعي، وجاء تركي الشمري ثالثا.

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