Sunday, 10 September 2023 09:55 GMT

فيصل بن فهد ينوه بدور وزارة الرياضة

9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مدير فرع ‏وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي.‏
ونوّه خلال الاستقبال بما يحظى به قطاع الرياضة من دعم ‏واهتمام من القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أهمية ما يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة في ‏مجال تفعيل دوره لخدمة المنطقة وأبنائها.‏

MENAFN10092023000089011017ID1107040729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث