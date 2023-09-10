فيصل بن فهد ينوه بدور وزارة الرياضة
التاريخ
9/10/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي.
ونوّه خلال الاستقبال بما يحظى به قطاع الرياضة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أهمية ما يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة في مجال تفعيل دوره لخدمة المنطقة وأبنائها.
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