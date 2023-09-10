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قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام

9/10/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قال بيان للمجلس الأوروبي عقب اجتماع بين رئيسه شارل ميشيل ورئيس وزراء الصين لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين إن الاتحاد الأوروبي والصين يعتزمان عقد قمة ثنائية قبل نهاية العام.
وجاء في البيان: ((تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا وأكدا مجددا اهتمامهما بالحفاظ على علاقة مستقرة وبناءة. وأكد شارل ميشيل مجددا وجود اهتمام مشترك بعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين قبل نهاية العام)).
وفي هذا الصدد، أكد ميشيل ((أهمية عقد حوارات رفيعة المستوى في الفترة التي تسبق القمة، مثل الحوار الاقتصادي والتجاري العاشر، والحوار الإستراتيجي حول السياسة الخارجية، والحوار الرقمي)).
وقال: ((يجب على الاتحاد الأوروبي والصين العمل لمعالجة التحديات العالمية مثل مكافحة تغير المناخ، والأوبئة، ومشاكل الاقتصاد العالمي، وخاصة مسألة تخفيف الديون)).
وناقش الطرفان أيضا خلال اللقاء، النزاع في أوكرانيا. وذكر البيان الأوروبي أن ((الرئيس ميشيل رحب بإدانة الصين للتهديد باستخدام الأسلحة النووية، وأشار إلى أن الصين، باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية خاصة لضمان السلام والاستقرار العالميين، فضلا عن احترام القانون الدولي)).

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